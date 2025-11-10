高雄男「飆罵檢舉達人」王八烏龜蛋、雜碎！一審判決無罪竟逆轉下場曝

社會中心／巫旻璇報導

高雄楠梓今年2月發生一起街頭口角事件。林姓男子因將車違規停放在路旁，發現有人拍攝其車輛後心生不滿，隨即在路口以「雜碎到家」、「人渣」、「王八烏龜蛋」、「混蛋」、「小人」、「敗類」等語辱罵對方。案經告訴人報案後，檢方聲請簡易判決處刑，但原審認為林男僅屬情緒表達而判無罪，檢方不服提起上訴。不過高雄高分院審理後認定，邱男連續以多項貶抑言詞辱罵對方，並非偶發情緒或慣用語，已超出一般人可容忍的範圍，改判罰金8000元

廣告 廣告









高雄男連環「飆罵檢舉達人」王八烏龜蛋、雜碎！一審判決無罪「竟大逆轉」下場曝

林姓男子因將車違規停放在路旁，隨後發現檢舉達人拍攝，上前質問並爆粗口。（示意圖／民視新聞資料照）





判決書指出，今年2月26日下午3時50分，林男將車停在高雄楠梓後昌新路、宏昌街口一旁，準備進超商買東西。當時告訴人疑似發現林男違停，便拿出手機拍照；林男見狀氣憤難平，上前質問並爆粗口，接連以「你真的是雜碎到家」、「社會就是太多人渣才會這樣子」、「你他媽的王八烏龜蛋」、「混蛋」、「完完全全一個小人」、「雜碎」、「你這個小人」、「雜碎」、「社會多這種敗類」」等言語辱罵。告訴人提供錄影畫面及截圖，內容經原審勘驗屬實，林男於本院審理時亦坦承確有上述言詞。

法院認為，「雜碎」、「人渣」、「混蛋」、「小人」、「敗類」等語，依一般社會通念均屬對人格高度貶抑之稱呼，足以損害名譽與人格尊嚴；林男因不滿告訴人拍攝其違規停車行為，即在公共場所多次以此辱罵，並非一時衝動的單次失言，客觀上已屬侮辱行為。林男具有正常社會經驗，明知內容具侮辱意義，仍然故意為之，主觀上具犯意。

廣告 廣告





高雄男連環「飆罵檢舉達人」王八烏龜蛋、雜碎！一審判決無罪「竟大逆轉」下場曝

高雄高分院審理後認定，邱男連續以多項貶抑言詞辱罵對方，並非偶發情緒或慣用語，已超出一般人可容忍的範圍，改判罰金8000元。（示意圖／民視新聞資料照）









據《自由時報》報導，楠梓分局接獲報案後，通知邱男到案製作筆錄，並以公然侮辱罪嫌將他函送橋頭地檢署偵辦，檢方聲請簡易判決處刑；惟橋頭地院一審判決無罪，檢方不服提起上訴，請求撤銷原判改為有罪。高雄高分院審理後認定，邱男連續以多項貶抑言詞辱罵對方，並非偶發情緒或慣用語，已超出一般人可容忍的範圍，改判罰金8000元；若不繳納，得以1000元折算1日易服勞役。全案尚未確定。













《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：高雄男連環「飆罵檢舉達人」王八烏龜蛋、雜碎！一審判決無罪「竟大逆轉」下場曝

更多民視新聞報導

醫院變砲房「女主任激戰副院長」把手術布單當床單！不雅片瘋傳

爆挖僧人心臟續命！李連杰進手術喊「硬件維修」走路像附身發毛片曝

有片／習近平剛座下…保鑣急掏「神秘三寶」驚恐被拍！網驚：居然

