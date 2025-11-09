高雄疑毒駕拒檢衝撞警車逃逸！副駕17歲少年遭逮 警方：已鎖定嫌犯

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

高雄新興區今（9）日凌晨3時許傳出槍響！新興分局警方巡邏時，發現一輛自小客車違規停放，車內2名男子形跡可疑。員警上前查問時聞到毒品氣味，未料駕駛拒檢，開車衝撞巡邏車與員警後逃逸。不過，該車副駕上的17歲少年被留在現場，遭警方逮捕帶返所裡偵辦。警方目前已鎖定黃姓嫌犯，正在追緝中。

員警持槍要求駕駛下車受檢時，他仍不願下車，隨後突然踩油門向前暴衝，衝撞巡邏警車與員警。（圖／警方提供）

高雄市新興分局警方今（9）凌晨3點25分巡邏期間，在新興區明星街與南台路發現一輛違停自小客車，車上2名男子神情怪異，且聞到車上有毒品氣味，因此上前攔查。當時只有坐在副駕駛的17歲少年下車接受檢查，男駕駛則堅持不熄火下車。員警持槍要求他下車受檢時，男子仍不願下車，並對員警說：「我會怕（台語）」、「不要射我（台語）」，隨後突然開車向前暴衝，衝撞巡邏警車與員警。

廣告 廣告

另名員警見狀後立刻拔槍，朝小客車前後輪胎連開6槍，但仍未成功攔截。不過，副駕駛上17歲少年遭丟包後被警方逮捕，並帶回所內偵辦。新興分局中山表示，已經鎖定嫌犯身分為35歲的黃姓男子，目前正在追查中。黃男拒檢逃逸，撞擊警車與執勤刑警，造成巡邏車右側車身毀損，員警左手臂受傷，所幸送醫治療後並無大礙。





更多FTNN新聞網報導

高雄千萬社區驚傳連環竊案！8戶遭闖損失破60萬 醫師、員警都成受害者

遭女同事提分手！國中教師連射3槍「卡彈」涉殺人未遂 判7年半定讞

快訊／高捷驚傳1女落軌！當場無生命跡象 往小港方向車班延誤

