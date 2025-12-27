高雄疑毒駕撞6車釀3傷 駕駛還涉2起肇逃遭移送

（中央社記者張已亷高雄27日電）吳姓男子昨天開車行經高雄大寮與6部車發生碰撞，造成3人輕傷，經警方到場，吳男坦承開車前有施用毒品依托咪酯，另被查出涉嫌2起交通事故並肇逃，詢後依公共危險等罪嫌移送。

高雄市政府警察局林園分局員警說明，40歲吳男昨天晚上7時39分許開車行經大寮區九和路，不明原因偏離至對向車道，碰撞正在停等紅燈的車輛，共波及6部車，造成吳男等3人輕傷，其中2人送醫救治。

警方表示，經交通分隊到場檢測，吳男沒有酒駕，但吳男坦承在開車前有施用二級毒品依托咪酯。

警方指出，後續擴大追查，比對案發時間前後交通事故及監視器影像，發現吳男疑似涉及另外2起交通事故並肇逃，總計擦撞2部車，造成1人輕傷，併案偵辦中。全案詢後依公共危險等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1141227