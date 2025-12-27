高雄疑毒駕10分鐘連撞8車釀3傷 另涉2起交通事故被移送

高雄大寮區吳姓男子昨（26）日駕車，短短10分鐘行經三個路口竟連撞8車，造成另外3人受傷，警方到場後發現男子是毒駕，依公共危險等罪嫌移送。

事故發生在26號晚間7點28分，吳姓駕駛開車，先在大寮區光明路二段與市道188號路口撞上等紅燈的轎車後，往前開將近6公里，於河堤路、義和路口又再撞車，不到1分鐘時間行駛至一旁九和路，逆向再度連撞6車。整起事件總共波及8車，包括他自己4人受傷。

吳姓駕駛連撞8車。圖／台視新聞

警方後續到場，吳姓駕駛坦承於駕車前有施用毒品依托咪酯，另外發現他也疑涉2起交通事故，有毒品前科，全案訊後依公共危險準現行犯移送。

吳姓駕駛被移送。圖／台視新聞

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

高雄／綜合報導 責任編輯／網路中心

