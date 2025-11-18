高雄發展智慧城市 陳其邁：AWS為重要夥伴
[NOWnews今日新聞] 「2025 AWS高雄雲端產業峰會－亞馬遜港都創新日」在今（18）日登場，會中展現出在先進的雲端AI技術，高雄市如何在數位經濟、智慧城市的發展及數位內容的製作、以及演唱會經濟。
高雄市長陳其邁表示，AWS一直是高雄最重要的合作夥伴，也致力於打造一個有效率、安全、創新的生態系，尤其高雄市這幾年除了說在推動產業及整個城市的一個轉型，其中也包括跟鴻海合作的CityGPT，利用輝達的LLM大型語言模型，來強化整個城市的治理。
另外，高雄市也跟輝達合作的高雄燈塔計畫，利用輝達Omniverse的VLM視覺語言模型，來建立城市級的主權AI。當然更重要的，也跟AWS合作。
在高雄現在有39家業者進駐亞灣區，成立亞洲資產管理中心，希望進一步的能夠跟AWS能夠合作打造一個創新的數位經濟的生態系，其中當然也包括金融科技跟永續金融，如何在高雄落地，能夠形成一個健康、有效率的，一個創新的一個完整的生態系。
至於為什麼高雄要這樣做？陳其邁表示，主要原因是要推動數位轉型，有一種是Top-Down，由上而下，有大公司的進駐，來吸引小的這些創新新創公司來進駐，形成一個生態系；另外一個是由下而上，就是有一個非常活潑、有活力的這些新創公司，進而來吸引大型的系統整合商進駐，所以有關這兩個的一個策略，高雄市是採取後者。
陳其邁指出，一開始就跟AWS全球最大的雲端服務的業者，就希望說能夠有各式各樣的這種新創公司，當生態系逐漸成型的時候，自然而然就會吸引大公司，包括像鴻海等等，這些大型的系統整合商來進駐到高雄。
陳其邁表示，隨著這六年來的努力，包括和碩、鴻海，或者是像Linker Vision跟輝達的合作，或者是像信驊科技等等，這些陸陸續續的都進駐到高雄。也希望說致力於跟AWS進行下一階段的合作，就是在數位金融的領域，所以也為什麼今年的主題會鎖定在數位金融創新的領域。
至於對於人才培育的部分，陳其邁表示，因為輝達一直是高雄最重要的夥伴，其實王定愷總經理常常在講說出海出海，因為台灣本來的經濟的發展就是以貿易出口為導向，高雄過去長期也扮演角色，重要的包括農業、工業的產品以前都是從高雄出去，沒有理由數位服務不由高雄出發。
所以尤其東南亞或者是在印度，甚至全球的市場跟高雄都有非常密切的一個連結，自然而然高雄如果在不管是在產業或者是智慧城市，有任何好的解方，自然可以就對接到國際的市場，這也為什麼說一直致力於藉由AWS全球的夥伴，來串聯高雄整個不管在工業或者是服務業等各項，或者未來的金融等各式各樣的一個，產業跟國際的一個鏈結。
