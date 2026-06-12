高雄發生醫院登革熱群聚5人確診 疾管署支援防疫

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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）時隔8年，再度爆出醫院登革熱群聚事件。疾管署今天公布新增5起本土病例，指標個案在高雄市某醫院住院期間，相鄰病室檢出陽性確診者4例，已成立機動防疫隊支援高雄。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿，公布高雄市發生一起醫院登革熱群聚事件。疾管署發言人曾淑慧說明，這起群聚事件的指標個案為70多歲女性，具慢性病史，於5月29日因病入住高雄某醫院，6月10日出院後，因身體不適，隔日再度入院，經採檢證實感染登革熱。同住家人目前無疑似症狀。

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經衛生單位擴大疫情調查及採檢，指標個案住院期間相鄰病室再檢出登革熱陽性確診者4例，研判為一起群聚案件。曾淑慧說，衛生單位已匡列相關個案潛伏期及可傳染期間接觸者並規劃擴大採檢，以找出潛在感染者。

這是繼2018年後，再度有醫院發生登革熱群聚事件。曾淑慧指出，此群聚事件總計5例個案，加上先前通報的個案，高雄市今年累計已有6例本土登革熱病例；這5名新增個案均為住院病人，病毒型別均鑑定為第二型。

針對感染源調查，曾淑慧表示，登革熱並非人傳人疾病，必須透過病媒蚊傳播，由於醫院位處社區之中，感染源可能是社區病媒蚊進入院區，也不排除與境外移入病例有關，仍待進一步釐清。

曾淑慧說，疾管署正進行病毒基因定序分析，將個案檢體與印尼、越南等境外移入個案進行對比，相關結果預計於下週二（16日）出爐。

高雄近期連日大雨，容易造成容器積水，曾淑慧呼籲醫療院所與民眾應落實「巡、倒、清、刷」，儘速排除積水容器，避免病媒蚊孳生；若發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。

疾管署監測資料顯示，今年截至6月12日，累計74例登革熱確定病例，其中6例為本土病例，居住地均為高雄市；另68例境外移入，均自東南亞及南亞國家移入，以印尼（21例）為多，其次為馬爾地夫（14例）及越南（9例），今年累計病例數與去年同期（78例）相當，低於2024年同期（271例）。

疾管署提醒，現在已進入梅雨季節，全台各地均有降雨，雨後積水容器增加，有利於病媒蚊孳生，請民眾落實住家內外環境整頓與孳生源清除，並於雨後加強巡檢，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分防蚊藥劑。（編輯：管中維）1150612