高雄發錢了！失業勞工子女就學補助最高每人可領31200元

高雄市勞工局今日宣布，114學年度第2學期失業勞工子女就學補助即日起開始受理。 圖：彭沛緹攝（新台幣示意圖）

[Newtalk新聞] 協助失業者減輕其子女的學費負擔，確保下一代求學之路順利，高雄市勞工局今日宣布，114學年度第2學期失業勞工子女就學補助即日起開始受理，申請時間至今年3月22日止，補助金額每人最高達3萬2000元，申請表可直接向勞工局1樓服務台、訓練就業中心各就業服務站台，或本市各區公所索取。

勞工局指出，本項補助採通信郵寄申請或網路線上申請，補助額度為公立高中職（含五專前3年）每名4,000元、私立高中職（含五專前3年）每名6,000元、公立大專院校（含五專後2年）每名1萬5,000元、私立大專院校（含五專後2年）每名2萬6,000元。

廣告 廣告

申請人需符合獨力負擔家計條件，或有子女2人以上就讀大專校院，且符合補助規定者，可按補助標準加給20%；同時符合者，以加給20％為限。

申請資格方面，非自願離職失業勞工，於115年3月22日以前，未請領老年給付，並符合下列條件之一者即可申請失業勞工子女就學補助。

1.114年12月23日至115年3月22日，經核付失業給付或職業訓練生活津貼者。

2.114年3月23日至115年3月22日，經核付失業給付或職業訓練生活津貼，且114年12月23日至115年3月22日就業日數未超過30日者。

3.若於114年3月23日至115年3月22日，經核付失業給付或職業訓練生活津貼，且114年3月23日至115年3月22日就業期間未超過3個月者。

4.勞工於115年2月3日至115年3月22日非自願離職，並至公立就業服務機構辦理求職登記者，且於115年4月21日以前，經核付失業給付或職業訓練生活津貼，也具申請資格。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北市中山區出租套房火警！22歲女住戶點香氛蠟燭釀禍

讓買家自己挖了2年！販毒集團藏毒山區及偏僻公園 北市警破獲上億毒品