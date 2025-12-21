高雄白茫茫！市區濃霧壟罩 能見度不足200公尺

高雄市 / 綜合報導

今(21)日凌晨，高雄市區被濃霧壟罩，放眼望去一片白茫茫，民眾說打開家門看不清，嚇了一跳，氣象署也發布濃霧特報，雲林至屏東地區地區能見度不足200公尺，高雄氣象站解釋，主要是受到輻射冷卻U效應影響，地表散熱快，近地面水氣因為地表溫度下降，容易凝結形成霧氣，提醒民眾外出要多留意。

21日凌晨，高雄市區放眼望去，一片白茫茫，空氣瀰漫濃霧，影響開車騎車能見度。民眾說：「能見度應該200公尺左右吧，今天(21)霧特別大高雄是還沒遇到這麼多的過，之前沒遇過，我第一次遇到這個畫面，剛剛出來就看到整個都霧了。」

廣告 廣告

道路被濃霧壟罩，霧氣層層堆疊，遠方景物變得若隱若現，用路人行駛道路也紛紛放慢車速，氣象署21日凌晨發布濃霧特報，雲林至屏東出現能見度不足200公尺的現象。

高雄氣象站代理主任蔡宗樺說：「到了夜晚清晨的時候，因輻射冷卻效應明顯，地表散熱快使得近地面的溫度下降迅速，地表溫度下降容易凝結出來形成霧。」

夜晚清晨輻射冷卻效應明顯，地表散熱快，近地面水氣因地表溫度下降，容易凝結出來形成霧，除了輻射冷卻效應，部靠海地區，風把潮濕空氣帶到溫度低的陸地，也容易形成霧氣，另外東北季風增強，中南部容易累積污染物，環境部也預估未來一 週 ，將有兩波境外 污 染物影響空氣品質，可以看到 本週 西半部空氣品質多達橘色提醒等級，民眾外出務必得多加留意空氣狀況。

原始連結







更多華視新聞報導

濃霧鎖金門2日取消34航班 民航局：今天候轉好 持續啟動疏運

白沙屯媽祖贊境南投市「2天走遍市區」 民眾開心迎接

濃霧影響金門班機起飛 逾千人困尚義機場

