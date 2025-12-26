高雄百貨旁銀樓外「怪男玩火」 專櫃人員喝斥報警逮人

高雄市 / 綜合報導

高雄一間位在百貨公司旁的銀樓，平安夜打烊後，有一名男子在店門口佈陣、玩火，當時有下班的百貨公司專櫃人員，看到危險行為，上前制止並報警、甚至有英勇廚師將人攔下並錄下對方車牌，見義勇為的民眾幫忙通報店家，警方隨即將33歲的男子逮捕，但沒料到隔天他竟又回到現場點線香，由於危害到公共安全，警方將這名男子逮捕後，依放火未遂罪嫌移送偵辦。

平安夜這天，只見男子蹲在銀樓店門口，行為看起來非常詭異，拉近仔細看，投射燈打下來的地方，竟冒出橘紅色火光，路過的百貨專櫃人員驚覺不對，發現他在玩火佈陣，擔心一不小心燒起來，這時有英勇的廚師見狀，二話不說上前制止。

顏姓男子說：「錄什麼啦。」男子看到自己被盯上了，不斷朝著對方咆哮，隨即騎車逃逸，警方獲報後將人逮捕，結果他不但沒記取教訓，隔天清晨6點，再度騎乘機車返回現場，這回拿出打火機，點燃一把線香，做起一連串奇怪行為，由於銀樓當時已經打烊，因此在畫面曝光後，看到店面處在危險中，業者不禁捏把冷汗，而且自己花3萬元購入的羅漢松，還因此遭受波及。

其他民眾說：「台北(捷運)事件變成大家，高雄市都很緊張，這邊應該都會守望相助。」這一家銀樓位在高雄允文街上，緊鄰知名百貨公司，男子的舉動引起下班百貨員工注意，在目擊驚悚一幕後，除了阻止外，還緊急通報老闆娘，因為已經嚴重威脅到公共安全，警方不敢大意。

高雄新興分局自強所長馬百駿說：「現場查扣打火機、水管膠合劑等涉案證物。」33歲的顏姓男子，危險行為全都錄，想賴也賴不掉，警方依放火未遂罪移送偵辦。

