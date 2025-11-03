高雄的覺醒與轉型—從愛河污染整治到國際城市的道路
曾聰智／退休環工技師
據報導，在《天下雜誌》舉辦的「2025天下標竿城市」評選中，高雄市再度以卓越表現脫穎而出，榮登「年度卓越城市」之冠，更在「永續幸福城市獎」中名列六都第二，展現高雄在永續治理、經濟成長與社會進步三大面向的全面實力。
在台灣的六都之中，高雄是一座相對覺醒、市民具備共同願景、並願意為轉型付出努力的城市。若有持續有為而具遠見的領導，高雄成為台灣第一個真正的國際城市，其實並非遙遠的夢想。儘管目前人均所得並未達六都前列，但城市的精神面貌，卻已在逐步蛻變。
一、覺醒的起點：愛河污染整治與市民心態的轉折
高雄的轉型，應追溯至1980年代的「愛河污染整治」。這場工程的成功，不只是工程技術的創意，更是市民心理的轉折點。
在那之前，高雄被貼上「落伍」、「汚染」的標籤，市民心中多半存有一種保守與喪志的混合心態。愛河污染整治的成功，讓市民第一次切身感受到，這座城市原來可以改變，原來不必永遠停留在無奈與消極之中。
這個改變的起點，必須歸功於王玉雲市長的決斷與擔當。當時的污水下水道建設，是政治人物避之唯恐不及的議題：耗資龐大、埋於地下、短期內難見政績。然而王玉雲仍選擇承擔壓力，支持工程團隊以創新「截流系統」取代教科書式的雨污分流方案，既爭取了市民支持，也為長期分流建設開闢了時機。這份膽識與遠見，值得被銘記。
愛河的不再惡臭，與兩岸違章建築的清除，象徵著城市自我整頓的開始。它不僅改變了環境，更喚醒了人心，喚起了高雄人對自身命運的主體意識。
二、願景的展開：從工程治理到城市理想
在愛河整治奠定基礎之後，謝長廷市長以愛河為中軸，提出了「國際港都」的願景，使市民首次有了具象的共同想像。
隨後，陳菊市長接手這個願景，展現出一位行動者的實踐力，將理想化為具體的城市建設，讓高雄正式步入追求理想的軌道。
而陳其邁市長則延續此脈絡，以務實的「耕耘者」姿態，讓願景的雛形逐漸具體成形。
回望這四十餘年，可以說是從王玉雲、蘇南成、吳敦義奠基，到謝長廷、陳菊、陳其邁深化的一段城市成長史。
前者開啟了覺醒，後者培養了自覺、自立與自信。高雄因此成為台灣少數能兼具本土精神與國際視野的城市。
三、市民文化的成熟：從政府施政到市民參與
真正的城市進步，並非政府單方的成果，而是政府與市民共同創造的結果。
高雄的可貴，在於市民文化的逐漸成熟。這座城市能將本土傳統與現代國際文明融為一體，形成一種「自覺而溫厚」的市民氣質。這是高雄最珍貴的資產。
未來，高雄若要邁向國際進步城市的水準，必須強化民間的組織與公共參與。例如，成立「市政建設關懷組織」之類的平台，讓民間力量得以整合，形成對城市願景的集體思考。
世界上許多成功的城市，如紐約、波士頓、橫濱等，皆因民間靈感與行動力而蛻變。紐約曼哈頓的「高架公園」便是由兩位平凡市民的構想起步，最終促成市府與全市民的共力。
同樣地，高雄的新建「鐵路綠園道」不應止於單純的自行車道，而應落實陳菊所倡的「綠色廊道」理念，學習波士頓「翡翠項鍊」綠道的精神，使其成為生物多樣性的棲地與市民親近自然的樂園。
四、從公平的史觀看高雄的城市精神
在肯定本土派市政成就的同時，也應公允地看見早期建設者的貢獻。
愛河整治的推動者是王玉雲，南星計畫跨越蘇南成與吳敦義。若高雄人只願記得「某類人」的努力，而忽略城市發展的整體脈絡，反而可能陷入政治性的狹隘。
都市建設的本質，是民生與未來。真正的城市治理，必須超越黨派與意識形態。
比如，護國神山的張忠謀等固非本土人士，但他們的專業精神與對社會的貢獻，同樣構成今日台灣的基石。
因此，高雄的自信，應以包容為底色；高雄的進步，應以共創為目標。
五、展望：以謙卑與信心邁向國際城市
回望這四十年的歷程，高雄從一座工業城市，逐步走向生態與創意並重的城市。
這條路既艱辛又光榮，它體現了一座城市由外而內、由工程而文化、由被動而自覺的轉變。
未來的高雄，應當在國際永續發展的思潮中，找到自己的定位：
既是港都，也是綠都；
既傳承本土，又擁抱世界。
我深信，愛河的故事還沒有結束。它仍在流淌，流過人心，流向一個更自信、更美麗、更值得驕傲的高雄。
