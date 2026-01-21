高雄的進步不能停！陳其邁親推薦接棒 賴瑞隆允諾「四個第一」

記者劉秀敏／台北報導

民進黨提名賴瑞隆參選2026高雄市長，現任市長陳其邁出席推薦（圖／記者劉秀敏攝影）

民進黨今（21）日舉行嘉義、台南、高雄縣市長提名記者會，正式提名初選出線的蔡易餘、陳亭妃、賴瑞隆參選2026縣市長，並邀請三位現任首長到場見證，展現延續綠色執政氣勢。陳其邁表示，賴瑞隆擁有完整歷練、豐富經驗，無論是地方服務或是國會問政，都是第一名的立委，「相信第一名的立委，也會即將成為第一名的市長，再次擦亮民進黨執政的招牌！」賴瑞隆則許下「四個第一」承諾，強調將會開創高雄下一個嶄新黃金十年。

廣告 廣告

陳其邁表示，1986年民進黨成立時面臨重重挑戰，包括威權政黨的打壓，好不容易後來有穩定的地方選舉，才有這20年的政黨輪替。以高雄為例，從謝長廷、葉菊蘭、陳菊到他任內，最重要的工作就是不斷創新、擦亮民進黨執政的招牌，因此無論在城市轉型、產業發展，高雄一直在過去民進黨幾位前輩的帶領下，在正確的道路前進，也在他的任內出現轉型成果。

陳其邁提到，包括前總統蔡英文以及總統賴清德在國家整體戰略的半導體S廊帶，就落在南台灣，南台灣未來將引領台灣，不管是整體產業發展或是區域均衡的角度來看，絕對是重中之重，尤其高科技產業、演唱會經濟、旅遊觀光、經濟建設或是城市發展，以及近期對美關稅談判獲得相當不錯的成果，都在在地證明，從地方到中央，民進黨都會做事、肯做事，也是最能夠帶領台灣前進的政黨。

陳其邁說，2026年，台灣仍然面臨各式各樣的挑戰，但國家跟高雄的進步不能停，而且要繼續加速衝刺，非常開心賴瑞隆即將要承擔重任。他也要拜託所有高雄市民，支持民進黨提名的賴瑞隆，他擁有完整的歷練、豐富的經驗，也是最了解高雄的市長候選人；同時，賴瑞隆過去無論是地方服務或是國會問政，都是第一名的立委，「我相信第一名的立委，也會即將成為第一名的市長，再次擦亮民進黨執政的招牌！」

賴瑞隆致詞時表示，高雄是一座偉大的城市，有最理性無私、豪爽熱情的市民。也因為大家的栽培，讓他這個出身基層的勞工之子，有機會用人生最精華的20年，為這片摯愛的土地全力以赴。

「選對的人，城市就會堅定走對的路。」賴瑞隆指出，高雄被稱為港都，謝長廷奠定「海洋首都」基礎；陳菊打造「南方首都」品牌；陳其邁更讓高雄邁向「經濟首都」地位。未來，他要讓高雄成為山海河港共好、老青幼共融、百業興盛、人人引以為傲的國際「幸福之都」。

賴瑞隆說，距離2026年大選只剩10個月，他要許下「四個第一」承諾：「團結第一」，他會用最謙卑、最開放的態度向各界請益，團結戰友、團結市民、團結所有為高雄打拚的人；「專業第一」，他重視專業，匯聚「大團隊」，與所有關心高雄的朋友，共同擘劃未來願景；「市政第一」，未來他依然會秉持從政初心，聚焦市政第一，為高雄全力以赴，捍衛市民權益、爭取建設不停歇；「高雄第一」，未來的每一個決策選擇，都將以高雄的利益為優先，讓熱愛的高雄更好。

賴瑞隆強調，高雄人勤奮認真，遇到困難堅持理想，得到肯定更加謙卑，面對未來穩健前行，「我，賴瑞隆，要用這樣的精神、誠摯的情感、專業的成績，與市民攜手延續高雄光榮，開創高雄下一個嶄新黃金十年。」讓每一位高雄人繼續勇敢自信，平安快樂，這是他的夢想，也是他的信念，更是他的使命，「守護高雄絕不停歇，2026年我們要一起守住高雄、守護台灣。」

更多三立新聞網報導

給民進黨嘉南高接棒人選「兩點提醒」 賴清德：母雞要發揮母雞的角色

現任首長見證！綠提名3縣市接班人 賴清德親推薦：當選後定能無縫接軌

最新民調顯示「柯志恩贏賴瑞隆6.3％」 兩人都回應了

傳1月底徵召何志偉選桃園市長？民進黨：選對會迄今為止完全沒有討論

