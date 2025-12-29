高雄益生菌廠驚爆原料過期半年！ 揪出三大違規、挨罰39萬

高雄市三凡生技研發股份有限公司因逾期原料、未設置衛生管理人員及產品標示不符規定，被開罰共計39萬元。取自unsplash by Yves Cedric Schulze



衛福部食藥署今（29）日公布「114年益生菌及藻類等微生物來源製造業者稽查專案」結果，發現14件產品標示不符規定，並有業者貯放逾期原料「丹蔘發酵液」及「酵母鉻」，稽查人員上門時已經分別過期4至6個月，加上未設置衛生管理人員、成分標示不完整等原因，合計挨罰39萬元。

近年養生風氣興起，國人經常選購益生菌、藻類等微生物來源保健食品，為確認市售是類產品之衛生安全，食藥署聯合地方政府衛生局執行「114年益生菌及藻類等微生物來源製造業者稽查專案」，以確保該類產品符合食品安全衛生管理法相關規定。

食藥署指出，總計抽驗61件成品及原料檢驗食品中微生物衛生標準、菌種鑑別及環氧乙烷等項目，檢驗結果均與規定相符。查核46家業者，部分業者食品良好衛生規範準則未臻完善等缺失，皆已限期改善完成，1家貯放逾期原料及未設置衛生管理人員，已依法裁處並已完成原料銷毀，1家業者食品業者登錄系統登錄不實及食品追溯追蹤系統申報不實，已依法裁處。查核104件產品標示，其中8家業者、14件產品標示不符規定，皆已依法裁處。

其中，位於高雄市的三凡生技研發股份有限公司違規情節最嚴重。食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，稽查人員今年8月7日前往現場時，發現該公司倉庫中有9桶「丹蔘發酵液」（每桶20公斤）及1桶「酵母鉻」（1公斤）原料，分別有效期至2025年2月6日及2025年4月1日，均已逾期4至6個月。業者自述原料原本預計銷毀，但疏於清理。此外，該公司未設置衛生管理人員，且產品成分標示不符規定。魏任廷表示，因應設置衛生管理人員而未設置、貯放逾期原料、產品成分標示不符規定及標示不實等三大原因，被開罰39萬元。

食藥署呼籲食品業者應落實自主管理，確保製售食品符合食安法相關規定；GHP不符合規定經命限期改正而屆期不改正者，涉違反食安法第8條規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰；貯放逾期原料或成品，涉違反食安法第15條規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰；未設置衛生管理人員則違反食安法第11條規定，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰；產品標示如違反食安法第22條規定可處3萬元以上300萬元以下罰鍰，違反第28條規定則處4萬元以上400萬元以下罰鍰。

