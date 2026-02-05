高雄監獄攜手中華電信 舉辦115年春節電話懇親會

在農曆春節的祥和氛圍中，高雄監獄為舒緩收容人思鄉情懷並凝聚家庭支持力量，近日連續兩天舉辦「春節電話懇親活動」；該活動共計有二千一百二十三名收容人參與，在馬年開春之際，透過電波傳遞對家人深深的思念情懷。(見圖)

主辦單位今(五)日說明，為了確保聯繫管道暢通並實踐社會公義，中華電信股份有限公司高雄營運處鼎力相助，特別贊助七十八具公益免付費電話及二具插卡式國際電話，大幅減輕了貧困收容人的經濟負擔，讓親情傳遞不因貧富而有距離；為感念中華電信長年支持矯正工作，監方特別製發感謝狀以表謝忱，表彰企業與監方共同傳遞社會正能量，讓愛心深入鐵窗高牆。

接連兩日的電話懇親會場，到處充滿溫馨情景。有的收容人緊握話筒叮嚀老母親：「媽，天氣冷，一定要按時服藥，保重身體」；有的則對著年幼子女溫柔地童言童語：「乖乖等爸爸回家帶你去公園玩喔」；也有人感性關心妻子的工作辛勞，安撫不要掛心。家屬在另一端，則好似不斷叮囑要「改過自新，早日回家」的期盼。一聲聲珍重的承諾，化作復歸社會、向上改過的最強動力。

活動期間，典獄長林明達多次親臨會場，細心巡視電話機組運作，並逐一關心收容人是否順利聯繫上家屬；對於少數因家屬未接聽而難掩失落的收容人，典獄長特別停下腳步給予勉勵，讓他們感受到監方人性化管理與柔性司法的關懷。

此外，鑑於詐騙手法日新月異，監方除平時落實教育外，也藉此提醒收容人轉知家人，務必對不明電話提高警覺；這次懇親活動結合了企業公益與監獄關懷，不僅串起馬年的祝福，更透過親情力量轉化為堅定的改過決心，為收容人復歸社會後的家庭和諧鋪墊了溫馨基石。