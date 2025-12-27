高雄盤花公園啟用 陳其邁：兼具客家文化及生態廊道的好去處

耗資8600餘萬的盤花公園啟用。(記者葛祐豪攝)

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府耗資8600餘萬，將三民1號公園變身為盤花公園，融入客家傳統「五花九香」的盤花意象，今天(27日)正式開園；市長陳其邁感謝中央客委會與地方民代對預算的支持，公園未來將成為兼具客家文化及生態廊道的好去處。

盤花公園是昔日的三民1號公園，面積廣達4.5公頃，整建工程於去年6月動工，除融入客家傳統五花九香的「盤花」文化，優化原三民一號公園土壤嚴重鹽化問題，公園內原有500多株喬木，此次新植76株喬木及4萬7千多株灌木，草坪擴充至3萬1千坪，預期明年春天花開時將十分壯觀；另據調查，公園內有21種鳥類及生物。

「盤花公園開園暨生態嘉年華」今天上午舉行，舉辦園區走讀、生態與文化體驗、手作工作坊、盤花茶席及市集等活動，雖然天氣寒冷，仍吸引數千民眾參加。

市長陳其邁致詞時，感謝中央客委會補助7262萬預算，也感謝市議會一毛錢都沒有刪，給予市府1384萬預算，總共8646萬元建立一個串連「愛河之心」和「中都濕地」、在客家文物館前的盤花公園；爭取預算過程中，也特別感謝立委李昆澤，帶著高雄市客委會同仁往中央跑，今天終於完成這個工程。

陳其邁說，盤花公園有「五花九香」等客家意涵植物為代表，也佈置相關的客家公共藝術，希望能在原高雄市區客家人口最多的三民區，讓客家鄉親與市民，有一個兼具客家文化及生態廊道，體驗客家文化的一個好去處。

陳其邁強調，高雄市今年第一學期的客語班相關課程，學生人數高達8992位，客語班也開設超過2100班，響應熱烈，期盼能保存客家文化及生態，更重要的是讓下一代多講客家話。

盤花公園有利用原設施改造為居民共創的「藝術櫥窗」，還有濃縮客家族群在高雄地區開拓耕耘與傳承的「陶板藝術牆」、展現客家竹編藝術的「蛹道裝置」、導入剪紙圖騰與客家詩詞的「樹木涼亭」等，將客家文化鑲入到公園每個角落，工程也榮獲2025年城市工程品質金質獎。

盤花公園的盤花入口意象。(記者葛祐豪攝)

盤花公園的藝術櫥窗。(記者葛祐豪攝)

盤花公園的藝術牆。(記者葛祐豪攝)

盤花公園是兼具客家文化及生態廊道的好去處。(記者葛祐豪攝)

盤花公園開園，民眾冒著寒冷參加各類手作工作坊活動。(記者葛祐豪攝)

