高雄盤花公園盛大開園 融合客家文化的城市新綠洲

全台獨一無二、並榮獲2025年城市工程品質金質獎的「盤花公園」，27日上午於高雄愛河畔正式開園。啟用典禮由高雄市長陳其邁與中央客家委員會副主任委員邱星崴共同主持，市府以生態嘉年華形式迎接新公園誕生，呼應全球淨零趨勢，規劃多元綠森活體驗，吸引大批市民與客家鄉親到場同樂，親子笑聲此起彼落，為愛河畔增添嶄新活力。

活動現場氣氛熱鬧，民眾穿梭園區各角落，參與走讀導覽、手作體驗與盤花茶會等活動，透過互動式體驗認識公園設計理念與客家文化內涵。孩子們在綠意間自在遊玩，大人則在導覽與茶席中放慢腳步，感受城市中難得的文化與自然交織場域。

廣告 廣告

↑圖說：開幕貴賓與火焰蟲幼兒園孩童一同製作盤花，透過體驗，讓文化在生活中自然萌芽。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

陳其邁表示，盤花公園以前身「三民一號公園」為基礎重新打造，設計融入客家盤花意象，並導入低維護、友善環境的綠化理念，不僅提供市民優質休憩空間，也成功將低碳、淨零概念落實於公共工程，讓公園成為都會中兼具文化與永續精神的新亮點。他並與市民一同走讀園區、品嘗客家特色美食，體驗盤花公園的多元魅力。

中央客家委員會副主委邱星崴指出，盤花公園的落成是中央與地方攜手合作的重要成果，這不僅是一座公園，更是一處「走進客家生活的文化公園」。他肯定市府團隊的用心規劃，讓客家文化透過空間設計與活動參與，從靜態展示轉化為與市民互動的生活風景。

↑圖說：盤花公園是座結合文化與自然的全新公共空間。（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝）

高雄市政府客家委員會主委楊瑞霞則說明，「盤花」是南部六堆客家人在敬奉神明時常見、極具代表性的花卉形式，層層盤繞的花朵象徵祝福綿延、心意不絕，展現客家族群細膩而深厚的工藝傳承。以「盤花」為名，正是期盼將這項文化意象帶入日常生活，讓民眾在城市綠意中看見客家文化溫柔而持續的存在。

↑圖說：盤花公園不僅是一座公園，也是一座「走進客家生活的文化公園」（圖片來源：記者 賴君欣 拍攝） 為慶祝開園，市府同步推出一系列生態嘉年華活動，包含親子寫生、盤花工作坊、生態導覽、竹砲體驗、擲筊比賽、茶席品茗、市集及青年創作歌手演出，並結合客家八音與客語闖關活動，吸引民眾熱情參與。未來，盤花公園將持續結合節慶活動、教育推廣與生態保育，深化園區機能，打造兼具休憩、生態與文化價值的城市公共場域，成為市民日常生活中的文化新據點。

更多品觀點報導

高雄富邦馬拉松17站補給超澎湃 限定版橋頭肉包、岡山藍帶可頌入列

中鋼11月淨損續減為7,580.4萬 鋼市築底回溫

