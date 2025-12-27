高雄盤花公園開園 打造都會客家文化場域

（中央社記者張已亷高雄27日電）前身為三民一號公園的「盤花公園」今天開園，斥資新台幣8646萬元，融入客家盤花文化意象，打造兼具休憩、生態與文化內涵的城市公共場域；高雄市長陳其邁等出席啟用儀式。

開園活動響應淨零，以生態嘉年華形式在高雄三民區登場，由孩童帶動唱揭開序幕。現場規劃多元「綠森活」體驗，吸引客家鄉親與市民參與，其中親子穿梭園區，參與走讀導覽、手作體驗與盤花茶會等活動，氣氛熱絡。

根據高雄市政府新聞稿，陳其邁表示，盤花公園位於愛河之心與中都濕地間，鄰近客家文物館，客家鄉親常到這裡聚集，是承載客家精神文化據點，獲2025年城市工程品質金質獎。

陳其邁說，市府在客家委員會支持下，斥資8646萬元將原三民一號公園改造為充滿客家意象盤花公園，園區設計靈感源自客家祭祀文化中「盤花」層層堆疊、象徵吉祥意涵，展現客家族群敬天愛地、勤儉樸實精神。

他說，園區採用低維管生態綠化工法，廣植客家庭院常見「客家九香」植栽，串聯愛河、光之塔與新客家文化園區，形塑兼具文化承載、社區共融與生態永續都市綠意空間。

客委會副主任委員邱星崴表示，盤花公園是走進客家生活的文化場域，讓客家文化透過空間設計、活動推廣與市民互動，注入嶄新生命力。

高市府客家事務委員會主委楊瑞霞表示，「盤花」是南部六堆客家人敬奉神明時，常見且極具代表性花卉形式。一圈圈盤繞花朵象徵祝福層層相疊、心意綿延不絕，承載祈福與吉祥等寓意，展現客家族群代代相傳工藝。

楊瑞霞說，公園以「盤花」為名，希望讓客家文化意象，從祭儀走進日常生活，讓民眾在城市綠意中，看見客家文化溫柔身影。

高市府客委會表示，盤花公園設計融入客家盤花文化意象，讓公園成為都會客家文化新亮點。未來將持續活化園區機能，結合節慶活動、教育推廣與生態保育，打造兼具休憩、生態與文化內涵的城市公共場域。（編輯：李明宗）1141227