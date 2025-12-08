高雄直行車VS.左轉車猛撞釀5人傷 衝至捷運站出口翻嚇壞路人

即時中心／劉朝陽報導

高雄市前鎮區中山路與五甲路口，12月7日晚間21時44分發生車禍，一共造成5人受傷送醫。當時兩部小客車互不相讓，其中一自小客還撞到側翻，一路衝至前鎮高中捷運站外牆才停下來，而直行車疑未減速，在撞擊左轉車後，衝上捷運站出口人行道，目擊民眾全都嚇了大一跳。

警方接獲通報後派員趕至到場處理，初步研判，事故原因為左轉車未依號誌標誌行駛，而另一部直行車，疑似車速過快，所幸5名傷者送之後，目前皆無生命危險。



高雄市前鎮分局草衙所於12月7日21時44分許獲報後，立即趕赴現場管制處理避免二次事故發生。

警方指出，葉姓男子（年約31歲、檢測無酒精反應）駕駛自小客車，自中山路南往北直行至五甲路口時，與劉姓男子（年約49歲，檢測無酒精反應）所駕駛搭載陳姓等3名男子由中山路左轉五甲路口之自小客車發生擦撞，造成雙方駕駛及3名乘客均受傷，119到場協助送醫，均無立即生命危險，目前仍在觀察治療中。



初步研判肇事原因，劉姓駕駛左轉未依號誌標誌及葉姓駕駛疑似未依速限行駛導致發生事故，至於詳細肇事責任將由交通大隊進行後續分析研判。前鎮分局呼籲用路人，駕車應遵守標誌規定，以確保他人及自身安全。

直行車於路口疑未減速、撞擊左轉車後，衝至捷運站出口。（圖／警方提供）





