高雄直飛東京再添一線！ 陳其邁談「台灣有事」掀首航高潮

捷星日本航空看好高雄發展，今（12/18）正式開賣「高雄－東京成田」直飛航線，由空中巴士A320執飛，每日一班往返，高雄市長陳其邁出席首航慶祝典禮並行銷高雄觀光，他提到「台灣有事」日本一定幫忙，話鋒一轉，又說台灣沒事，我們也非常喜歡到日本遊玩，隨著航線增加，未來高雄前往日本的航班將越來越多。

高雄市長陳其邁受邀出席首航慶祝典禮，並與捷星日本航空執行長田中正和共同參與啟動儀式，不忘行銷高雄觀光，力邀日本旅客體驗高雄「山海河港」的城市魅力，他說，此航線不僅提升南部民眾赴日便利性，也將為高雄帶來國際觀光效益與商務交流契機，隨著航線增加，未來高雄前往日本的航班將越來越多。

陳其邁進一步細數台灣歷次重大災害中，日本總是第一個伸出援手，921大地震時，日本救援隊支援最多；88風災時，日本也給高雄最溫暖的支持。

他強調「台灣有事，日本一定會給幫忙；但台灣沒事，我們也非常喜歡到日本遊玩」，此話一出掀起首航活動高潮。

業者表示，高雄直飛東京（成田）航線單程票價最低2998元起，且免收燃油附加稅，開賣後反應熱烈，他們看好高雄市場潛力與南台灣的觀光發展，將持續提供便利的直飛服務，吸引更多日客來訪，也促進商務與觀光交流。

