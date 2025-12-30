高雄看護涉離房致老翁呼吸管脫落亡 更一審判9月

（中央社記者洪學廣高雄30日電）高雄陳姓居家看護109年照顧罹患漸凍症朱姓老翁時，因離房近半小時致朱翁呼吸管線脫落缺氧，1年後死亡。陳女一、二審均被依過失致死罪判10月，高雄高分院更一審改輕判9月。

高雄地方法院一審審理時，陳女辯稱不知道使用拍痰背心時，人要一直在場，當天是去樓上拿果汁等語。但法官認為陳女具有護理師資格，且知道工作內容包含操作拍痰機、抽痰等事項，因此應負過失責任。審酌陳女當時離開朱翁房間長達29分鐘，致被害人僅能孤獨一人躺在病床，承受缺氧痛苦，進而受缺氧性腦病變傷害，據此依過失致死罪判有期徒刑10月。

全案經上訴二審台灣高等法院高雄分院，仍判處有期徒刑10月，案經上訴至最高法院撤銷發回。高雄高分院更一審從輕改判9個月，全案仍未定讞。

判決指出，陳女自民國109年2月間擔任居家看護照顧罹患俗稱漸凍症的朱姓老翁，朱翁因呼吸道肌力不足，需居家使用呼吸器及拍痰、抽痰機照護。陳女同年4月26日下午照顧時，因從朱翁的8樓房間上樓拿取灌食飲用果汁，導致朱翁拍痰背心震動後停止拍痰，消氣下沉，致連接氣切口呼吸管線脫落。

當時呼吸器發出警示燈號及聲響，警告已無足夠氧氣供給朱翁，但陳女因故未返回接回管線，朱翁送醫急救後，仍因缺氧過久受缺氧性腦病變傷害，經療養1年後仍因腦髓瀰漫性壞死、軟化及液化，併發急性胰臟炎與腹膜炎及全身系統性水腫而死亡。陳女則遭朱翁家屬提告過失致死罪。（編輯：李淑華）1141230