高雄眷村暗夜爆警匪追逐！年輕男女失控撞車全被逮…車內搜出刀槍毒

記者陳弘逸／高雄報導

3男1女共乘一車，與人發生糾紛，拒絕配合警方調查逃逸，隨後撞車被逮。（圖／翻攝畫面）

高雄市左營區昨晚（21日）爆警匪追逐，3男1女共乘一車，與人發生糾紛，拒絕配合警方調查逃逸，隨後撞車被逮，並在車內搜出瓦斯槍、K他命及9萬7700元現金；經查，這一行人因債務糾紛爆衝突，隨後警方又逮另名涉案人，同樣從車內查獲開山刀，警詢後，將5人依法送辦。

這起案件，發生在昨天（21日）晚上8時40分許，劉男載著22歲吳男、20歲徐男及19歲吳女；4人共乘1車在左營區緯六路與他人發生糾紛。

警方在車內搜出一把瓦斯槍、1小包K他命及9萬7700元現金。（圖／翻攝畫面）

警方獲報到場，劉男一行人又拒絕配合調查爆發追逐，該車在左營區眷村撞工程車後失控撞牆才停下，被警方逮捕，並在車內搜出一把瓦斯槍、1小包K他命及9萬7700元現金。

進一步追查，得知，肇事的劉男向20歲熊姓男子借40萬元未還，才引發這起債務糾紛；隨後警方在緯六路與海富路口，逮到熊男同樣在車內搜出1把開山刀。

警方將4男1女依公共危險、毒品危害防制條例等罪送辦；至於交通事故肇因則送交通警察大隊處理。（圖／翻攝畫面）

警方雙方違禁物品依法查扣，警詢後，將劉男、吳男、徐男、吳女及熊男依公共危險、毒品危害防制條例等罪送辦；至於交通事故肇因則送交通警察大隊處理。

不良行為，請勿模仿！

