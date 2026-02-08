高雄知名排隊「土魠魚粥」無預警熄燈 老饕哀喊：又少一個美食

高雄鹽埕在地經營20多年的「琴姐土魠魚粥」今日最後營業日。（圖／翻攝自Google Maps）





高雄鹽埕在地經營20多年的「琴姐土魠魚粥」，是知名排隊名店，店內總是高朋滿座，不過5日店家卻突拋震撼彈，表示今（8）日是最後營業日，讓許多老饕十分不捨，直呼又少了一個美食。

琴姐土魠魚粥在臉書拋出震撼彈，首先謝謝大家一路以來對店家的支持，這些年因為有大家的陪伴，讓小店充滿溫暖與回憶，帶天下無不散的筵席，「本店將於2月8日結束營業，心中充滿不捨，更多的是感恩。」

琴姐土魠魚粥表示，大家每一次的光臨、每一句鼓勵，都是他們最珍貴的回憶，「願這碗土魠魚粥，曾在你們心中留下一點溫暖的味道，也祝福大家平安健康、事事順心。有緣再見，我們由衷感謝。」

廣告 廣告

消息一出，讓許多食客相當不捨，「我還沒吃過耶」「上週去油條已經停售了」「也太難過了吧！這間很合我口味！」「想吃台式早餐又少了一個美食吃了」「北站美食又一畢業，好可惜！」「有點難過呀！」「高雄虱目魚小吃店第一」。

更多東森新聞報導

皇池溫泉傳「三月底熄燈」 違建疑將改建飯店

又一間10年店家樂福要掰 業者揭「月底熄燈」原因

家樂福又少1間！台中大墩店2/28熄燈 在地人不捨

