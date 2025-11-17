高雄知名月世界驚變垃圾山 藍營批：又是邱議瑩選區

高雄市燕巢區月世界附近麒麟巷山坡地遭大量棄置垃圾，環保局今（17）日接獲通報後立即派員稽查，現場數十噸垃圾堆積高度達5層樓，散發濃烈惡臭。環保局人員破袋檢查發現部分垃圾來自台南等地，目前已調閱監視器追查不法業者。國民黨多位民代點名事發地點位於民進黨立委邱議瑩選區，要求市府盡快找到元凶負責。

高雄環保局人員、車輛17日到月世界垃圾山清運。(圖/截自高雄環保局提供影片)

國民黨立委柯志恩譴責不肖業者惡意傾倒數十噸垃圾，讓月世界變成臭氣熏天、蒼蠅亂飛的垃圾山。她指出，從2023年的Google Map影像來看，兩年前這裡還是完整草地，短短兩年就被破壞。柯志恩表示，雖然環保局當日已派員清運，但早在上週就有民眾通報，卻因林務局會勘時間無法配合而延宕，加上山區缺乏監視器，難以追查違法業者。

柯志恩呼籲，高雄幅員廣闊，以單一局處人力要杜絕惡意傾倒垃圾確實困難，但若能更積極巡視或許能提早發現問題。她強調未來必須嚴肅研究如何杜絕非法傾倒，並確保城市光芒照進原縣區每個角落，讓好山好水繼續成為高雄的驕傲。

(圖/截自柯志恩臉書)

國民黨高雄市黨部發言人張永杰痛批，高雄又出現垃圾山，而且選在知名觀光景點月世界旁。他透過Google Map街景影像比對，2023年4月該路段仍是雜草竹林，如今短短2年已變成垃圾堆。張永杰質疑高雄到底還有多少地方被破壞、被傾倒廢棄物，並指出垃圾山所在地燕巢，與美濃大峽谷、大樹光電海、旗山馬頭山剛好都是邱議瑩的選區。

國民黨高雄市議員許采蓁指出，民眾在燕巢麒麟巷山坡地散步時突然聞到濃烈臭味，追查發現邊坡護欄下方堆滿數十噸垃圾，現場垃圾高達5層樓，長期暴露且受雨水沖刷，部分垃圾已腐爛，臭味即便戴口罩也難以完全阻隔。她強調市府對長期堆置垃圾若知情不處理或不知情皆屬失職，呼籲盡速找到肇事業者，別讓市民繼續埋單。

高雄環保局人員 清查垃圾來源。(圖/高雄環保局提供)

國民黨高雄市議員邱于軒則諷刺，高雄整個城市從粉紅色到藍色應援，繽紛演唱會嗨翻。她提到先前爆發旗山、大寮廢爐渣、馬頭山廢棄物，現在又多了燕巢月世界變垃圾堆，原縣區都快被廢土和廢棄物包圍，感慨「一個高雄，兩個世界！高雄市真的可『歌』可『泣』」。

高雄市環保局表示，遭棄置垃圾主要為家庭廢棄物，疑為不肖業者多次違法傾倒。此行為已違反《廢棄物清理法》第36條，除裁處6000元至300萬元罰鍰外，若查獲行為人將依第46條移送法辦，以遏止非法棄置再生。

