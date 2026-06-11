高雄知名法式餐廳推夏季餐單 (圖)

日前有網絡影片顯示，一名籃球教練抓着學生的手掌摑其面部，圍觀學生和助教均無阻止，引發討論。事實上，香港早已立法禁止老師體罰學生。但在競技運動上，是怎樣的權力架構和空間，仍然默許體罰存在？

BBC NEWS 中文 ・ 11 分鐘前 ・ 4 則留言