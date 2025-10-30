高雄知名老牌魯肉飯復業了！但有「2點」要老饕們注意 業者也很吳岱

生活中心／洪正達報導

南豐魯肉飯30日恢復營業，但目前只能供應冷凍肉品、不內用。（圖／翻攝GoogleMaps）

台中爆發非洲豬瘟以來讓民眾生活大受影響，就連高雄知名的南豐魯肉飯店家也因禁宰禁運5天，宣布從24日起到29日停業6天，不過目前相關禁令又延長到15天，南豐魯肉飯雖然在30日復業，但目前只能先以冷凍豬肉應急，再者，因目前不收廚餘，僅提供外帶。

據了解，由於全國實施豬隻禁宰禁運15天，導致於市面上暫時沒有溫體豬可以吃，造成小吃及餐廳業者不小的衝擊，而知名的南豐魯肉飯也從盡量開始實施後停業6天，30日雖然照常營業，不少老饕們照例前往用餐，至於生意影響與否不得而知。

此外，另一點需要老饕特別注意的是，南豐魯肉販雖然重新開張，但現階段只能供應冷凍肉品，再加上廚餘無法回收，只能先做外帶。

