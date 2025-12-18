高雄知名腿庫飯員工邊抽菸邊備料 業者承認、衛生局將開罰

高雄市苓雅區一家知名小吃店遭人拍下員工一邊抽菸一邊處理食材，衛生局今天獲報派員至現場查察，業者坦承是店內員工，衛生局將依法開罰新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。此外，衛生局稽查時也發現店內多項缺失，包括作業場所器具及設備不潔等，已要求業者限期改善。

高雄市苓雅區某知名小吃店被拍下員工一邊抽菸一邊處理食材畫面，衛生局18日獲報到場稽查，業者坦承影片內容屬實將開罰，同時也發現店內多項缺失，已要求業者限期改善。（圖／高雄市衛生局提供）

這家專賣腿庫飯的小吃店是不少歌手到高雄開唱時的愛店。有網友在社群媒體Threads上傳一則影片並指出，這就是大家口耳相傳的名店，還有很多藝人喜歡吃。店內員工邊抽菸邊備料，「食材放在地上都是家常便飯」，大家如果經過幾乎每天都可以看得到。

衛生局今天獲報後隨即派員至現場查察，事後透過新聞稿說明，業者坦承影片內容屬實，已加強員工教育訓練，勿於工作時抽菸。衛生局也將依法裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此外，衛生局今天在現場也發現業者有多項缺失，包括作業場所器具及設備不潔、無溫度紀錄、食材未離地放置、食材未覆蓋、食材分裝未標示及從業人員未依規定健康檢查等。衛生局要求業者限期改善，屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲，業者應依食安相關法規加強從業人員教育訓練及食材衛生管理，以維護消費者食的安全。若消費者對食品有消費爭議時，可撥打電話市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映尋求協助。民眾若有任何食品衛生問題，也可洽衛生局食品衛生科（07-7134000轉食品衛生科）反映。