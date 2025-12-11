高雄知名診所復健師猥褻病患 大逆轉改判有罪慘了

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市某知名復健診所許姓物理治療師，替車禍受傷A女按摩復健時，涉嫌趁機抓揉乳房，被依強制猥褻罪起訴，高雄地院判決無罪，高等法院高雄分院審理後大逆轉，改判易科刑6月。

據了解，2023年8月14日下午，被告許男在復健診所診療室，為平躺的A女按摩時，涉嫌將手伸進她內衣，觸摸、抓揉胸部並觸碰乳頭。案經A女報警提出告訴，許男被依強制猥褻罪，函送高雄地檢署偵查、起訴。

許男應訊辯稱，他依照醫囑進行治療，有觸碰A女的胸大肌，但沒有抓揉她胸部及觸碰乳頭等行為。

高雄地院調查，按摩過程中，許男雖有碰觸副乳及胸部，但並無A女所指控抓奶等行為，主觀上尚難認有猥褻犯意，判決無罪。

檢方不服上訴，高雄高分院開庭後，則認為許男確有抓揉、碰觸胸部等不當行為，依強制猥褻罪，判處有期徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上訴。

