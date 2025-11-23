高雄知名Buffet出事！港女倒地昏迷「一度命危」送醫搶救

狀況一度危急！昨（23日）晚間在高雄夢時代商場的「饗食天堂」餐廳內，發生香港女子用餐時突然倒地昏迷的意外，送醫時沒有呼吸心跳，搶救回來目前還躺在加護病房，對此業者也做出回應。

高雄夢時代商場裡的「饗食天堂」，23日晚間發生香港女子噎到送醫的意外。（圖／Googlemap）

據了解，事發時間約在昨晚7點41分，該位香港女子年約70歲，跟家人在內用餐時拿了湯，準備返回座位上享用時突然倒地，沒看到她有明顯噎到的情況，當下店員跟民眾也迅速上前，合力對其施行CPR，警消獲報趕來時將她緊急送醫，醫院檢查該名婦人口腔跟食道、氣管內都沒有異物。

該名婦人送醫時一度沒有生命跡象，所幸搶救回來，但仍在加護病房觀察尚未完全脫險，確切昏倒的原因仍需進一步檢驗調查釐清。饗食天堂也對此回應，表示現場同仁在事發後依程序立即協助急救，公司把顧客安全與健康放在首位，目前正全力了解事件經過，待釐清後會再對外說明，感謝社會各界的關心。

