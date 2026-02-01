高雄砂崙派出所傳火警 2樓冒煙竄火舌

高雄市湖內警分局砂崙派出所2樓，今（1）日中午竄出火舌、濃煙密布。（圖／記者鐘敏綺翻攝）

記者鐘敏綺／高雄報導

高雄市湖內警分局砂崙派出所，今(1)日中午發生火警，火舌自2樓竄出、濃煙密布，員警在第一時間即撤離至戶外，無人員受困或受傷，起火原因尚待調查釐清。

高雄市消防局一一九救災救護指揮中心係於今（1）日中午12點25分獲報位於茄萣區白砂路砂崙派出所發生火警，立即出動9車22人前往搶救，抵達後發現2層樓透天建築的砂崙派出所，從2樓竄出火勢、濃煙瀰漫，派出所員警第一時間數撤離至室外，消防人員於12點43分控制火勢，12點47分撲滅火勢，無人受傷受困，起火原因尚待調查釐清。