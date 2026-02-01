高雄砂崙派出所發生火警 幸未波及1樓警械室

黑色濃煙不斷從建築物2樓窗戶冒出，附近居民趕緊出門關心。

從另一個角度來看，整棟建築物都被黑煙籠罩，隔壁巷弄的住戶也都聞到刺鼻燒焦味。

目擊民眾說道，「看到的情況就是已經冒黑煙了，燒多久不知道，但是滅火的時間是蠻快的。」

附近民眾說：「怎麼會不緊張，太臭、很臭，塑膠味很重啊。一開始是先聞到味道，我們也沒有去多想什麼，是後來煙越來越大，就黑煙啊。」

火警發生在1日中午12時許，備受關注是因為地點在湖內分局砂崙派出所，消防隊獲報出動9車22人前往搶救，火勢在半小時以內撲滅，初判起火點是2樓寢室天花板，疑似電線走火，所幸警用槍械、裝備存放於1樓警械室，未遭波及。

廣告 廣告

高雄市湖內分局砂崙派出所長林峰斌說明，「燒毀同仁的寢室損失大約5萬，樓下的裝備均未受損。」

砂崙派出所屬於小型派出所含所長在內共6人，週日有3名員警值勤，案發時，剛完成交接班的員警上樓到寢室時，發現天花板冒煙起火，立刻拿起滅火器試圖撲滅，同時通報消防隊支援，其他人也緊急撤離。

湖內分局表示，後續將配合消防單位調查，並全面檢視其他派出所用電安全。