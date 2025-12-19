高雄砂石車左轉撞直行機車！騎士被輪壓「好痛…骨盆裂了」路人為他集氣

記者洪正達／高雄報導

左轉砂石車撞上直行機車，黃姓男騎士下半身被壓在輪下。（圖／翻攝畫面）

高雄仁武區19日上午發生一起車禍，一輛砂石車沿中正路行駛時準備左轉安樂街，疑視線死角未注意到直行的黃姓機車騎士當場撞上，導致黃男連人帶車滾進車底，下半身被輪胎壓著，消防局獲報派員趕抵後，發現黃男骨盆骨折，所幸意識清楚緊急送醫救治。

仁武分局指出，19日早上10點多，警方獲報在中正路與安樂一街口發生車禍，派員趕抵後，初步了解為砂石車駕駛賴男（49歲）沿中正路北向南行駛準備左轉，與直行的機車騎士黃男（21歲）發生車禍，現場無人酒駕：受困車底的黃男意識清楚送醫救治，車禍原因初判為賴男轉彎車未禮讓直行車、黃男疑似車速過快導致車禍發生，詳細肇因待進釐清。

監視器拍下車禍瞬間。（圖／翻攝畫面）

據了解，當時消防局救護車趕抵現場後，救護員下車評估黃男傷勢，黃男表示下半身有撕裂疼痛感，協助其脫困後發現有骨盆骨折情形，立即以骨盆固定帶固定及傷口包紮後，緊急送醫治療，由於車禍當下不少人都目擊慘況，紛紛為黃男集氣期盼他平安無事。

