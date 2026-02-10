高雄社區低碳補助計畫開跑 每單位最高補助50萬

（中央社記者洪學廣高雄10日電）高雄市環保局推出「114-115年度高雄市社區低碳措施補助計畫」，每單位最高補助新台幣50萬元，項目包含創能、儲能、節能與低碳措施等4大面向，申請期限至今年8月31日止。

為讓社區參與減碳行動，高雄市政府環保局依據「高雄市淨零城市發展自治條例」，推出「114-115年度高雄市社區低碳措施補助計畫」，申請期限至今年8月31日止，補助總經費共計1000萬元，每單位最高補助50萬元，項目包含創能、儲能、節能與低碳措施等4大面向，補助比例上看49%，對象包含社區大樓（管委會）、活動中心；另外家戶部分，則可申請光電項目，比例同樣上看49%。

環保局表示，這次補助計畫的對象，包含轄內依法立案的公寓大廈管理委員會或社區管理負責人、里活動中心或其他社區活動中心，以及合法住宅所有權人。為鼓勵社區公有場域減碳示範，管委會、活動中心可申請4大項目，一般住宅則限申請創能、儲能項目。

其中包括創能項目，如太陽光電設備，補助經費為建置總經費的49%，每案補助上限50萬元；儲能項目則為儲能設備，須與創能措施連結，該創能措施可申請其他政府單位補助計畫，補助經費為建置總經費的49%，每案補助上限5萬元。

另外還有節能項目，如節能燈具汰換、玻璃隔熱膜、能源管理系統、節能診斷等，額度參照補助計畫；低碳項目包含綠化（綠牆、社區農園、植樹等）、循環（蚓菜共生、雨水貯留系統等）、永續（碳盤查、充電樁）等，補助經費為建置總經費的49%，總補助上限30萬元。

補助計畫自即日起受理，欲申請單位或民眾須填寫計畫書送環保局審查，待核定後執行，並於今年8月31日前提送成果報告（再生能源設備登記可至11月30日前），經審核後撥款。

環保局強調，淨零轉型需要全民共同參與。有別於以往補助計畫，此次更納入碳盤查、節能診斷等內容，歡迎社區多加利用，期望藉這次計畫發揮政府、社區資源1+1大於2效益。

計畫內容及申請表單可至環保局網站（https://reurl.cc/9b8AW8）下載，相關疑義可洽環保局承攬廠商紘義有限公司專線（電話：07-3435899）或環保局窗口（電話：07-7351500分機2619）。（編輯：張雅淨）1150210