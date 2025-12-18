高雄社區保全因口角持刀刺傷2人 殺人未遂罪起訴

（中央社記者洪學廣高雄18日電）高雄陳姓保全和同為陳姓女同事在社區保全室整理包裹時起口角，陳男憤而持剪刀刺傷陳女和勸阻的梁姓主任，幸受傷2人生命跡象穩定。雄檢偵結後依殺人未遂罪起訴陳男。

高雄地檢署偵查時，陳男坦承有跟同事起口角，但否認持刀殺人，但檢方根據監視器畫面和血跡證據等，不採信其說詞，全案偵結後依殺人未遂罪起訴。

起訴書指出，36歲陳男在鼓山區大順一路一處社區擔任保全，但今年9月20日時他因整理包裹，在保全室內和同事21歲陳女起口角，並憤而持剪刀刺傷陳女。當時60歲梁姓主任見狀喝斥陳男住手，結果也遭波及刺傷，2人送醫後幸生命跡象穩定。

高雄市政府警察局鼓山分局獲報到場，但陳男行凶後逃逸，警方之後於案發後2小時內在中華一路、同盟路口逮捕陳嫌，全案依殺人未遂罪嫌移請高雄地檢署偵辦。（編輯：李淑華）1141218