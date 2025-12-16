高雄社區全國選拔全壘打 市長陳其邁頒獎肯定卓越成績

記者鍾和風/高雄報導

衛生福利部「114年度全國社區發展金卓越社區選拔」高雄市7個參選社區全數獲獎，展現社區多元發展的深厚能量。獲獎社區包含大寮區中庄社區獲得銅質卓越獎，永安區新港社區及旗山區糖廠社區獲得卓越獎，茂林區萬山社區及旗山區廣福社區獲得優等獎，前鎮區興邦社區及湖內區湖庄社區獲得甲等獎，市府於今(16)日市政會議予以表揚，由市長陳其邁親自頒發獎座，感謝得獎社區以亮眼成果為高雄爭光。

衛福部金卓越社區選拔高市7社區獲獎。(圖/社會局提供)

廣告 廣告

截至114年10月底，高雄市共有767個社區發展協會，為全國社區數量最多的城市，展現出工業、都市、漁業、農業、原住民等多元區域特性。在市府跨局處合作下，各單位協助社區推動在地化社區發展工作，善用社區各自優勢能力推動多元服務，此次獲獎的7個得獎社區充分展現在地特色及福利化推動成果，是高雄市社區發展公私協力打拚，共享榮耀的最佳典範，獲得中央肯定，實至名歸。

市長陳其邁頒發卓越獎予旗山糖廠社區。(圖/社會局提供)

其中，榮獲銅質卓越獎的大寮區中庄社區，善用在地人才成立「人力銀行」，深化在地關懷，並於今年榮獲環境部「低碳永續家園銀級認證」肯定，成為帶動鄰近社區的典範；永安區新港社區與旗山區糖廠社區則結合青年力量，發展具在地創意的社區產業，並投入從長者到兒少的全方位照顧服務，有效帶動所在行政區的整體社區發展，雙雙獲得卓越獎肯定。

市長陳其邁頒發卓越獎予永安新港社區。(圖/社會局提供)

獲得優等獎的茂林區萬山社區及旗山區廣福社區，呈現高雄原住民及客家族群的文化多樣性，將文化及飲食融入於各項在地服務，促成跨世代交流及永續傳承；獲得甲等獎的前鎮區興邦社區則突破都會空間限制，活用社區多元場域打造「社區戶外健身房」等服務方案，湖內區湖庄社區則整合防災、防暴、防詐等多元面向推動在地服務，展現都市型及鄉鎮型的推動成果。各得獎社區的特色服務與方案，不僅展現高雄社區永續發展的能量，更彰顯互助共好的社區精神，為本屆金卓越社區選拔創下亮眼成績。

市長陳其邁表示，社區發展是城市的重要基石，也是推動福利服務及凝聚民眾力量的核心。此次獲獎成績，不僅是對各社區發展協會努力的最大肯定，也反映高雄市在社會福利與社區發展政策上的成果與前瞻布局。未來市府將持續協助各社區全面發展，秉持弱勢優先、保護、照顧、支持與發展的原則，打造更宜居、友善、照顧周全的幸福城市。