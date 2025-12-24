高雄社區歲末祝福 長者展現鍛鍊成果

高雄舉行長照歲末祝福活動，各區共10個長照據點、542位長者，熱情展現他們平時鍛鍊身心學所，長者站上舞台，整齊展臂，演繹出莊嚴的千手觀音，展現毅力與活力，讓人驚豔。

雙手拍響的鼓，雖是塑膠瓶做的，但長輩展現十足的活力與認真，就像這整齊展臂的千手世界！

慈濟長照推展中心行政人員 孔秀蓮：「非常感恩所有的長輩，為了這一天，大家都很努力在表演 展現，他們為了這樣的目標，其實 過得滿快樂。」

長照歲末祝福在高雄靜思堂舉行，來自10個長照據點的長者共542人，克服身體障礙展現所學。

據點學員 張先生：「(你覺得表演得如何) 很帥。」

慈濟高雄日照中心照服員 紀易宏：「他們本身肢體動作，沒辦法達到很好的動作，所以他只要願意站上台，我覺得就差很多了。」

長輩登台的大日子，家屬參與踴躍。

家屬 李樹強：「這盛大節日 我們都不希望錯過，我母親那時候跟我講，我二話不說 我一定要請假。」

親友溫暖齊聚，也見證長輩朝向越來越健康的生活邁進！

