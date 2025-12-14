高雄社區聯誼會 舊法新知善共聚

生活要迎向陽光，有時候也需要法親關懷，高雄慈濟志工，在社區舉辦聯誼會，法親們歡喜相聚，針對家人接連過世、本身又有病痛纏身的志工，眾人不斷關懷鼓勵，一場聯誼會，就像家庭聚會一樣，特別溫暖。

「手拉起來。」

歡笑聲不斷的聯誼會，在志工住家舉行，眾人一人一道菜，繽紛菜色擺滿桌，「今天也是我們錦娟師姊的生日，祝你生日快樂。」

慈濟志工 施宏典：「這個協力聯誼真的很重要，很久很久都沒有辦，如果有這樣的聯誼，相信凝聚 感覺是不一樣的。」

最熱鬧溫馨時，門外出現好久不見的身影，「巫爸來了。」

大家口中的巫爸，就是志工巫憲吉，他加入慈濟超過25年，十分精進，但近年罹癌又行動不便，照顧他的大女兒與妻子驟然離逝，讓他更自責，所幸志工關懷加上家人陪伴，陰霾漸散，慈濟志工 巫憲吉：「祝福上人長壽，可以繼續帶領我們，希望我可以繼續站起來 做慈濟。」

「可以啦 絕對可以，有心就有力。」

重啟多年未辦的聯誼會，有愛相伴，更以法相繫！

