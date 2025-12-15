高雄社宅升級更宜居 都審把關人本設計打造共融生活

高雄市政府都市發展局持續推動宜居社會住宅，透過都市設計審議機制，強化社宅在空間品質、公共機能與人本友善環境上的整體規劃，期盼社宅不只是提供居住量體，更能成為與鄰里共享的優質生活場域，打造兼具舒適度與永續性的共融社區。

↑圖說：勝利安居社會住宅風雨走廊。（圖片來源：模擬示意圖/高雄市都發局提供）

都市發展局長吳文彥指出，社宅設計的核心在於提升基地開放空間品質。以勝利安居社宅為例，都設會建議在街角廣場增加植栽遮蔭、街道家具與夜間照明，並融入周邊古蹟意象，形塑更具識別性的公共空間；綠化規劃則導入複層式植栽配置，在中庭增植遮蔭喬木與休憩座椅，選用適合南部氣候且具景觀特色的樹種，並透過中庭景觀設計，提供鄰里舉辦公益、藝文與商業活動的共享場域。

在公益設施配置上，都發局表示，社宅將依不同區域需求，納入托育、社福及多功能共享空間等設施，提升整體生活服務量能，同時要求完善配套規劃。新都社宅規劃設置托嬰中心時，即同步納入臨停接送空間，便利家長接送；七賢安居社宅則經都設會建議，加大日照中心與運動中心出入口寬度，改善人流動線，避免尖峰時段壅塞。

↑圖說：勝利安居社會住宅友善步行環境（圖片來源：模擬示意圖/高雄市都發局提供）

在人本友善環境營造方面，都市設計審議亦聚焦風雨走廊與遮蔭人行空間的規劃。清豐安居社宅審議中，委員建議局部加寬風雨走廊、增設座椅，打造遮蔭且適合社區交流的空間，並於社區大門、店鋪及社福設施出入口設置雨遮；大寮社宅則建議轉角採用扇形無障礙通用設計，拓寬中央廣場周邊步道，並增設休憩座椅與遮陽喬木，提升步行舒適度與社區互動性。

吳文彥強調，社會住宅不僅是居住政策的落實，更是城市環境縫合與再造的重要契機。未來都發局將持續透過嚴謹的都市設計審議把關社宅品質，落實人本、友善與永續的規劃理念，讓每一座社宅都能成為溫暖、便利且充滿活力的宜居社區。

