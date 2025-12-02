高雄社宅補助升級？陳其邁拋提高「婚育宅」到四成 年輕家庭最有感！

▲市長陳其邁今(2)日上午於議會進行市政總質詢，針對議員提出的市政建議，逐一答詢回覆。

議會聚焦社宅、垃圾費、校園治理與巨蛋規劃 陳其邁：研議提高婚育宅至四成、試辦隨袋徵收、完善校事會議流程

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市議會今（2）日就社會住宅、垃圾費制度、校園治理機制與城市大型場館規劃等議題展開質詢。對於議員建議社宅加碼補助租金、家具與延長居住年限，高雄市長陳其邁回應指出，高雄社宅租金已透過囤房稅補助，使租金比照周邊行情打七折，全國相對具競爭力。家具補助部分，市府將配合中央婚育宅政策納入評估。

■ 婚育宅比例擬提高至四成、支持至少12年居住保障

陳其邁表示，中央規劃保留20%社宅作為婚育宅，高雄市府正研議將比例提高至40%，以減輕年輕家庭的住宅負擔。他也認同議員建議，提高居住年限保障至至少12年，並主張婚育宅資格應從「領有媽媽手冊起算」，更貼近家庭實際需求。

目前高雄提供家具、家電租賃平台，陳其邁認為此措施大幅便利入住，後續將討論是否配合中央政策加碼補助。

■ 垃圾費「隨袋徵收」先選行政區試辦

針對議員關注垃圾費徵收方式是否改採「隨袋徵收」，陳其邁表示，高雄市民已習慣隨水費徵收方式，但如果要鼓勵減量與回收，可先從超商通路在單一定點試辦，再逐步擴大到整個行政區，市府將研議可行操作模式。

■ 校事會議分流機制待強化：重大學生權益案件應完整審議

在教育議題上，議員關心校事會議程序是否能兼顧師生權益與行政效率。陳其邁指出，校園案件類型繁多，建議在進入校事會議前應先分類，如單純行政規範或教師工作細則可於校內先行處理；涉及學生權益的重大議題則須經校事會議審議，以落實透明與保障。市府教育局已著手檢討，並配合教育部研議修法方向。

■ 巨蛋運動場館：需民間投資、納入捷運開發評估

關於高雄是否興建巨蛋，陳其邁回應以「生蛋容易、養蛋難」比喻指出，巨蛋維運成本高，南部運動需求以球類及多功能場地較為重要。他強調，若規劃巨蛋，必須與捷運系統結合，並在財政可承擔的前提下，吸引民間投資參與。

他透露，市府已將巨蛋可能性與捷運沿線場域整合，納入整體捷運開發計畫進行全面性評估，待條件成熟再推動。（圖╱高市府提供）