高雄社安網驚爆性侵 陳其邁親上火線回應了！

高雄市心理衛生中心何姓執秘涉嫌性侵社安網服務的未成年少女個案，遭檢方起訴。藍營要求高雄市長陳其邁道歉，局長下台，陳其邁今（6）日市政會議受訪僅強調，他已要求衛生局、社會局應該要負起完全的責任，就制度的缺漏做最完整的檢討，記取教訓，不要再發生類似這種狀況。

陳其邁。（資料照／中天新聞）

陳其邁說，在第一時間，衛生局也立刻對於該案件，採取嚴查、嚴辦、保護當事者，並積極與檢方配合；何員事件不僅是對被害者的傷害，更是對於在社安網工作的這些工作夥伴來說，是一個非常大的一個打擊。

陳其邁表示，社安網的本意就是在於說能夠協助這些、包括在社會上弱勢的民眾，可以保障他們的一個權益，所以何員的行為真的是嚴重的違反專業的倫理，以及社會對於我們社會安全網工作人員的一個信賴，真的是非常非常的不應該。

陳其邁說，事件發生之後，高雄市衛生局、社會局以及社會安全網，也充分的跟同樣是社會安全網的檢察機關充分的合作，共同地把相關案件做釐清，同時也站在保護被害人避免二次傷害的一個立場，全力地來補足社會安全網的漏洞。

陳其邁指示，衛生局跟社會局務必痛定思痛、痛加檢討。在相關的社會安全網是不是還有一些漏洞必須補齊？在這幾個月的期間，除了說配合檢方的偵辦之外，更重要的也包括外部專家以及監督機制以及資安這些一些漏洞等，全力地把社會安全網能夠建立得更完整，也要同時記取這一次的一個教訓，不要再發生類似這種狀況。

陳其邁說，他要很誠摯地來表達對於這件事情，希望說我們應該要給我們基層的社會安全網的工作人員更多的鼓勵，同時也譴責何員這一種不法的行為，實在是非常的不應該；也要求衛生局、社會局應該要負起完全的責任，就制度的缺漏一定要把所有的制度再做一個最完整的一個檢討。

高雄市政府日前表示，衛生局於114年8月8日接獲地檢署啟動調查通知後，立即對於何員處以兩大過解聘。社會局對何員違反兒少法部分，處最高60萬元罰鍰並公告姓名；違反社會工作師法部分，已移送高雄市社工師懲戒委員會審議，建議處廢止執業執照、廢止社會工作師證書等懲戒。有關何妻協助何員疑似洩密，社會局也立即對何妻記2大過解聘，並將何妻使用相關資訊系統紀錄移送檢方偵辦。

有關本案被害人協助部分，市府指出，社會局將持續協助陪同偵訊、就醫、連結學校資源關懷就學規畫、提供諮商服務及連結法律扶助資源等，後續將依個案需求提供醫療協助、法律及心理支持等協助，也籲請媒體審慎報導，避免對受害人造成二次傷害。

