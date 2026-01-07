高雄社工師涉性侵 懲戒遭疑擺爛？社工工會理事長怒反擊

高雄心衛中心前執秘涉性侵案引關注，立委質疑懲戒程序延後與證照未撤銷，社工工會理事長郭志南痛批未查法規、政治操作。（林雅惠攝）

高雄市衛生局心衛中心前執祕涉性侵案引發社會關注，立委陳菁徽日前在臉書點名質疑高雄市社工師懲戒處理程序，指稱相關懲戒疑似在媒體曝光後才被動啟動，且涉案者社工師證照至今未撤銷，對此，高雄市社會工作人員職業工會理事長郭志南發表長文回應，嚴正捍衛專業制度，痛批相關指控未查法規、流於政治操作，恐誤導社會大眾。

郭志南指出，外界質疑的兩大重點應回到法律規定檢視，而非以政治語言包裝，他說明，因當事人目前遭收押，懲戒委員會無法依法要求其到場陳述意見，在程序未完備前，自然無法做出撤銷社工師證照的決議。

另依《社工師懲戒及委員會設置審議辦法》第14條規定，懲戒委員會於決議書送達前不得對外公開，與會人員亦負有保密義務。

針對立委大動作指控，郭志南直言，「不是懲戒委員會要蓋牌，是法律規定現在什麼都不能說！」強調依法行政不應被抹黑為消極或包庇。

他的貼文引發網友共鳴，有網友留言指出，「就是利用一般民眾根本分不清楚程序來造謠」，也有人直言，「幕僚只要用心就能查明，但充滿政治算計就會選擇忽略」，郭志南更回文表示「真的氣死耶，（立委）都不看法規的。」

郭志南最後呼籲，政治攻防之外，立委及其團隊應查明法規、提供正確資訊，勿將完全依規定運作的高雄市社工師懲戒委員會置於不義之地。

