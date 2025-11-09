高雄社教館歡慶遷址30週年 親子嘉年華熱鬧登場

社教館歡慶遷址30週年，二千名來賓及親子共同見證社教館30週年溫馨歡樂時刻。 （記者王正平攝）

記者王正平／高雄報導

高雄市立社會教育館遷址小港滿三十週年，八日舉辦「社教有愛‧璀璨三十～繪動童心‧親子創遊嘉年華」館慶活動，邀請吉祥物「高雄熊」與民眾熱情同歡；館長黃昭誌指出，當日活動多元豐富，包含超人氣親子闖關、畫遊社教館寫生比賽、異國文化體驗、拍照打卡送好禮、美食義賣等主題，吸引逾兩千位親子們攜手闖關、共學共樂，共同見證社教館三十週年溫馨歡樂時刻。

教育局張紋誠專門委員致詞時表示，社教館三十年來在環境改造、藝文推廣、社會教育及親子與青少年教育等領域成果豐碩，每年辦理超過四百五十場藝文展演與親子活動，年服務人次突破百萬。他特別感謝黃昭誌館長及歷任館長、同仁的辛勤付出，以及近五百位志工的無私奉獻，同時感謝各界企業與團體長期支持，讓社會教育能持續深耕、發光發熱。

廣告 廣告

典禮高潮出現在三層造型生日蛋糕與「高雄熊」驚喜登場時，全場掌聲與歡呼聲不絕於耳，為社教館遷址三十週年獻上誠摯祝福；特別的是，這座獨一無二的造型蛋糕，是館方精心構思，運用印有「新館徽」的棒棒杯巧手打造而成，「新館徽」象徵著社教館邁向嶄新旅程，開啟下一段璀璨篇章。

館長黃昭誌表示，社教館三十年來陪伴無數家庭與市民成長，見證社會變遷與情感凝聚。此次館慶不僅是對過去成果的回顧與感恩，更象徵著新的起點。未來社教館將持續以「社教有愛」為核心，推動藝文與社會教育，打造兼具學習、互動與感動的幸福園地，與市民攜手邁向更璀璨的下一個三十年，讓社會更穩定，攜手邁向美好未來。