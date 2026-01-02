高雄社會安全網績優督導竟是惡狼！濫用職權肉搜少女 騙出性侵還強行塞錢

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

曾榮獲「強化社會安全網」績優的督導竟涉性侵醜聞！高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區42歲執行秘書何建忠，竟利用職務之便濫用職權，從公務系統資料庫當中，挑中一名16歲少女，將少女誘騙外出後性侵得逞，事後還想強行塞錢營造性交易假象。高雄地檢署在偵結後依加重強制性交等罪起訴何建忠，並求刑10年6月，全案移審後，高雄地院裁定以20萬元交保，限制住居及出境出海8個月。

何建忠曾獲強化社會安全網「績優督導獎」。（圖／翻攝畫面）

根據了解，何建忠除曾獲強化社會安全網「績優督導獎」之外，也曾發表著作闡述他在高雄的心理衛生經驗，並前往講座擔任講師、上節目受訪，今年7月才剛通過國立中正大學犯罪防治研究所的碩士論文口試，而起訴書也提到，何建忠為該分區最高層主管，負責推動促進心理健康、社區中自殺防治、家暴、兒虐、性侵害、精神疾病等個案管理與處遇服務之法定職務。

但何建忠卻利用平日監督、輔導自殺通報個案之便，透過權限調閱民眾個資，層層過濾後篩選出一名罹有創傷後壓力症候群及憂鬱症之16歲少女，並在2025年6月，利用職務上機會查知少女手機門號，透過通訊軟體加入少女好友，佯裝成隨機尋找性交易對象之嫖客傳送訊息。

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區42歲執行秘書何建忠。（圖／翻攝畫面）

少女收到訊息後，因不知道對方為何有自己的手機號碼，故擔心其是否握有她的不雅照片，進而遭到何建忠誘騙見面。何建忠在6月30日晚間6時開車到高捷五塊厝站接少女，並將她載往摩鐵入住，以身體強行壓制、不顧少女抵抗強制性交得逞。

何建忠在性侵得逞後，為掩飾犯行竟想營造性交易假象，拿出數張千元大鈔放在房間桌上，少女拒絕收錢後，何建忠便開車載少女離開摩鐵，於一處超商前放少女下車時，還自行將3600元強塞入少女包包內。少女不堪受辱，事後報警驗傷並提出告訴，何建忠得知自己被告後，竟還透過妻子於社會局任職之便，查詢強暴案偵辦進度。

檢方痛批，何建忠身為心理衛生中心最高層級主管，竟知法犯法，將原本應保護的個案視為洩慾對象，戕害少女身心甚鉅，犯後更試圖以金錢將重罪轉化為性交易，毫無悔意，故依強制性交犯行建請法院從重判處8年徒刑，個人資料保護法部分求刑3年，合併求刑10年6月。

