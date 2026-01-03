高市府社會局昨（三）日於鳳山行政中心大禮堂舉辦「一一五年志願服務人員授證表揚典禮」，由社會局長蔡宛芬親自頒發志工受聘證書，感謝志工夥伴長期以來熱心助人、無私奉獻；典禮中特別頒給李明正、涂有志及陳素珍等三名志工「志工服務四十年榮譽獎」，表揚其數十年如一日的堅持與付出，為社會注入溫暖與力量。

社會局志工團自民國七十一年成立至今已走過四十三個寒暑，這支由十個志工團隊、五百零一位成員組成的溫暖大軍，是高雄市最堅實的守護力量；團內高達67%的志工為六十五歲以上的長者，近四成服務年資超過二十五年，最年長者更達八十五歲高齡，展現了超強的高齡銀髮實力。這群志工服務範圍遍及社會局各單位，用一生的智慧與耐心，詮釋了最動人的志願服務精神，且續聘志工高達98%以上，持續秉持服務初心與奉獻精神，投入服務工作，展現穩定且優質的志工能量。

社會局蔡宛芬局長表示，志工將畢生累積的專業知能與豐富人生經驗投入各項社會福利活動及個案服務，運用專長協助政策推動與第一線服務工作，不僅大幅提升服務品質與效率，更為服務對象帶來即時且溫暖的支持，對社會貢獻卓著；目前高雄市志工人數已突破十一萬人，是提升公部門行政效能與社會凝聚力的重要人力資源。因志工們長期以來無私奉獻、默默耕耘，讓民眾真切感受到社會福利政策所傳遞的溫暖關懷與正向影響，期盼未來能有更多生力軍加入志願服務行列，共同推動各項志願服務工作，攜手實現「全民一起做志工」的美好願景。

社會局志工團隊因制度化管理，推動高齡志工職務再設計，打造友善且永續的志願服務環境，讓高齡者能發揮所長，一一四年獲獎無數，不但榮獲衛福部「績優志工團隊獎」，且有多位志工憑藉卓越貢獻成為志工典範。表揚活動上，志工以輕快旋律的《快樂志工》歌曲熱力開場，不僅唱出志工們的日常喜悅，更象徵著團隊永續傳承的生命力；還有，志工們卸下服務背心，換上華麗舞衣，以熱情的《異域風情快樂組曲》，展現了志工們全力以赴、勇於挑戰的生命能量；而壓軸的《我們都是一家人》更帶動全場氣氛達到最高潮。這不只是一場表演，更是一場集體榮耀的洗禮，象徵著所有志工在服務路上攜手同行，彼此扶持，共同分享這份屬於「社會局志工大家庭」的輝煌與感動。

如欲了解更多志工招募資訊，歡迎洽詢高雄市志願服務資源中心○七-七二五六三四三，或至官方網站https://reurl.cc/kaGobx查詢。