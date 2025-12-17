高雄神農市集12/20盛大登場 號召千人自備湯匙「吃瓜」趣

高雄優質農產壓軸鉅獻！由高市府農業局主辦的「神農市集」，將於十二月廿至廿一日在凹子底森林公園熱鬧登場；為迎接年末佳節，十二月市集以「農情瓜香」為主題祭出重磅驚喜，由農業局輔導在地農友種植農友種苗公司研發的全新洋香瓜品種「天使瓜」將首度亮相，活動期間特別發起「吃瓜群眾」召集令，邀請千位民眾自備湯匙，現場免費品嚐這款皮薄肉細的甜蜜滋味，更有無國界主廚帶來的創意料理秀，打造一場視覺與味覺雙重滿足的週末饗宴。(見圖)

廣告 廣告

農業局今(十七)日說明，十二月神農市集的最大亮點莫過於全新發表的洋香瓜「天使瓜」，這是農業局與在地企業「農友種苗公司」、「祥鶴生產合作社」產官合作的結晶；為了讓民眾第一時間體驗新品魅力，主辦單位特別規劃「千人吃瓜」活動，民眾只要自備湯匙，即可在現場兌換限量試吃機會，親身感受天使瓜獨特的香氣與口感。此外，現場也將展售當季最受歡迎的番茄，並由農業試驗所及高雄區農業改良場展示最新農業研究成果，展現高雄農業在品種研發上的堅強實力。

除了鮮果品嚐，料理展演也是一大看點，這次邀請無國界料理主廚阿海納至現場，運用香甜爽脆的「天使瓜」與肉質鮮美的「台灣鯛」，研發出獨家料理「桂花鮮果鯛魚串」，這道料理將桂花的清雅、梅汁的酸甜，完美包裹住魚肉與瓜果的鮮甜，不僅是味覺的驚艷，更展現了在地食材多元應用的可能性，讓民眾逛市集不僅是購物，更能獲得滿滿的料理靈感。

農業局表示，神農市集不僅是銷售平台，更是縮短產地與餐桌距離的橋樑；十二月活動除了高雄在地小農的嚴選畜產、時令蔬果與特色加工品外，更特別邀請雲林縣政府帶著當地優質魚產及農特產共襄盛舉，實現跨縣市農業交流。透過展售、試吃與互動，讓消費者看見農民在食安與品質上的堅持，進而支持在地農業的永續發展。

該活動現場除了豐富的農特產品攤位，還安排了精彩的魔術表演與輕快悅耳的音樂演出，營造愜意的午後氛圍；現場消費滿額還可參與集點兌換精美好禮，農業局誠摯邀請大小朋友本週末午後前往凹子底森林公園，在瓜果香氣與歡樂樂音中，共度充實美好的歲末時光。

歡迎加入「神農市集」LINE官方帳號（https://lin.ee/123Nr31）即時掌握最新活動資訊；更多詳情請至「高通通-高雄Super Go-高雄市政府農業局」官方粉絲專頁查詢。