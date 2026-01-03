高雄禽獸高官性侵弱勢少女！陳其邁竟神隱 藍青年不忍了開轟

曾獲衛福部表揚的高雄市衛生局心理衛生中心執行秘書何建忠，去年利用職權登入公務系統，把資料庫當成選妃名冊，肉搜受其監督輔導的未成年少女，然後誘騙外出，性侵得逞。高雄地檢署偵結後提起公訴，並向法院求刑10年6月。對此，國民黨青年部前主任陳冠安表示，本應該作為社會安全網的官員，竟變成破壞社會安全網的性侵惡狼，何建忠案不只是單純犯罪，背後更潛藏高市府層層疏失。

曾獲衛福部表揚的高雄市衛生局心理衛生中心執行秘書何建忠（右）。（圖取自衛生福利部社會及家庭署YT）

陳冠安今天（3日）在臉書發文表示，手握公權力的公務員，可以為所欲為，沒有任何把關機制，甚至在事發後，任職社會局的何妻還將少女的報案進度私下傳送給何男。如此嚴重的連環行政監管疏失，高雄市政府有道歉嗎？陳其邁有表態嗎？「沒有。只由衛生局來回應表示已解聘何員」。

陳冠安直言，翻開「強化社會安全網計畫2.0」的性暴力防治內容，裡頭說總統賴清德的重要政見希望工程，重視預防勝於治療，因為藉由通報讓公部門得以及早介入，才能防止更大危害之產生。但諷刺的是，陳其邁市府卻向賴清德示範了，性暴力防治工作，在沒有妥善監管之下，通報之後可能產生的更大危害。

陳冠安嘆，陳其邁市府向賴清德示範了，性暴力防治工作，在沒有妥善監管之下，通報之後可能產生的更大危害。（圖/資料照）

許多網友在其po文下方留言表示，「主管機關的主管都幹壞事了，他會中立客觀的主持所有事務嗎？不會的」、「噁心，暖男市長怎靜悄悄啊，夠暖啦」。

針對約聘人員何建忠涉案一事，高市衛生局2日發聲明指出，案發知悉第一時間已主動解聘何建忠，並將持續提供被害者及其家屬必要協助與服務。至於何建忠透過妻子於社會局任職之便，查詢提告侵犯案件的進度，高市社會局也表示，何建忠妻子洩密案已記2大過並解聘，另何建忠違反兒少法第49條，處最高60萬元罰鍰並公告姓名。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

