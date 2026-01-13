高雄秀傳年末志工感恩晚會 共享溫馨時刻

高雄秀傳紀念醫院近日舉辦年末志工感恩餐會，席開二十三桌，現場座無虛席，洋溢著溫馨與感動的氛圍，院方藉由年末感恩餐會，向長期投入醫療服務與社區關懷的志工夥伴表達由衷感謝。(見圖)

主辦單位今(十三)日說明，晚會活動中，總院長蔡良敏及院長傅尹志相繼致詞，肯定志工們過去一年來在醫院與社區第一線的無私付出，兩位長官均表示，志工不僅是醫療團隊的重要後盾，更是病人與家屬在就醫過程中最溫暖、安心的力量，目前院內共有七十五位志工長期投入服務，且年度總服務時數累計達八千小時，其付出為醫療服務注入人性關懷，也讓醫療現場更加圓滿；值得肯定的是，高雄秀傳紀念醫院目前已與三十個社區團體、共計二百名志工協助社區健康活動、篩檢及相關衛教講座，過去的一年，共辦理過六百七十七場社區服務活動，累積服務人次達二萬零二百三十四人。

當天晚會安排多元豐富，包含精彩的表演節目、熱鬧的摸彩活動與感謝時刻，現場氣氛歡樂熱絡；更令人感動的是，活動中安排長官貴賓與志工們一同上台歡唱、熱舞同樂，拉近彼此距離，展現醫院團隊與志工夥伴如家人般的情誼。

高雄秀傳紀念醫院強調，志工是醫療服務中最溫柔且穩定的力量，長期陪伴病人與家屬走過就醫歷程，也讓醫療現場更顯完整；未來院方將持續與院內及社區志工保持緊密合作，在制度支持與人文關懷並行下，逐步形塑更友善、更值得信賴的醫療環境，讓關懷成為日常，讓專業與溫度在每一個服務細節中自然展現。