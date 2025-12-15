高雄秀傳放射腫瘤科一週年 近5000次治療 精準放療守護癌症照護

▲右起，右二高雄秀傳紀念醫院院長傅尹志，右三放射腫瘤科趙梓淵主任。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄秀傳紀念醫院放射腫瘤科自成立已屆滿一周年，從科室籌備、儀器建置到多專科團隊逐步到位，始終以病患為中心，致力提供更安全、更有效率、更精準的放射治療照護。

高雄秀傳紀念醫院院長傅尹志表示，癌症治療需要跨科整合與一致的照護流程，放射腫瘤科在一年內快速建立量能，已成為醫院推動整合式癌症照護的重要一環；院方未來也將持續投入資源，強化從診斷到治療追蹤的連續照護。同時，高雄秀傳預計明年啟用 ZAP-X 陀螺儀放射手術系統，將精準放射治療再升級，提供病患更多元且更精密的治療選擇。

回顧一年成果，放射腫瘤科共服務超過300位病患，治療次數累積近5000次。放射腫瘤科主任趙梓淵指出，放療的關鍵在「準」與「穩」，透過影像導引與精準定位，盡可能降低周邊正常器官受影響，並以標準化流程提升治療安全與品質。**他也提到，明年 ZAP-X 啟用後，將讓特定病灶的放射治療精準度與治療效率更進一步提升，與既有設備形成互補，全面強化精準放療量能。

本科配備銳視刀及 Halcyon 4.0 with Hypersight 等先進設備，可提供乳癌、大腸直腸癌、泌尿系癌、肝癌、頭頸癌、食道癌、肺癌及轉移性病灶等多部位腫瘤放射治療。另以「低分次短療程」與「全身立體定位放射治療（SBRT）」作為特色醫療，在高精準度下以較少次數完成治療，減少病患往返醫院負擔，對遠距就醫或工作繁忙者更具助益。

站在一周年新起點，高雄秀傳放射腫瘤科將持續提升治療品質、深化跨科合作並引進新技術。趙梓淵主任表示，團隊會以專業與溫暖陪伴病患走過治療旅程；傅尹志院長也強調，醫院將持續完善癌症照護體系，守護更多生命的希望。（圖／記者王雯玲翻攝）