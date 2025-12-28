高雄秀傳核子醫學科 揭牌

精準醫療已成為現代醫學進步的核心趨勢，尤其在癌症與失智症等重大疾病領域，更仰賴「更早診斷、更準治療」的科技整合與跨專科合作；高雄秀傳紀念醫院近日以「精準醫療新視界」為主軸，串聯臨床需求與國際最新趨勢，展現深耕南台灣、提升區域照護量能的行動力。

高雄秀傳紀念醫院「核子醫學科」揭牌同日登場，並舉辦「精準醫療新視界：核醫國際學術研討會」，邀集來自台灣、日本與美國之核子醫學、影像醫學及腫瘤治療領域權威專家齊聚交流，聚焦精準影像技術、分子影像應用與核醫治療最新進展，議題涵蓋心腦軸線分子影像、失智症早期精準診斷，以及臨床高度關注的放射性配體治療（Radioligand Therapy）。院方指出，核子醫學結合分子影像與臨床決策，能協助重大疾病的早期偵測與治療策略制定，將進一步強化高雄路科及周邊地區在精準診斷與複雜疾病治療上的服務量能，完善南台灣醫療服務網絡的完整性與可近性。

廣告 廣告

研討會中，日本Nippon Medical School臨床影像中心Hiroshi Matsu-da教授分享輕度認知障礙族群之類澱粉蛋白與Tau蛋白影像研究成果；美國MD Anderson Cancer Center的Tinsu Pan教授則以遠端連線方式剖析PET/CT動態校正技術之重要進展；國內則由高雄榮總、成大附醫、高雄長庚及秀傳醫療體系等多位專家進行跨院技術交流，深化核醫精準診療的臨床經驗與合作連結。

秀傳醫療體系總裁黃明和表示，精準醫療的核心在於「更早診斷、更準治療」，核子醫學是串聯影像科技與臨床決策的重要橋樑，透過國際級學術對話可確保台灣醫療與世界同步，最終造福更多病患；高雄秀傳紀念醫院院長傅尹志指出，醫院積極推動跨專科整合醫療，核子醫學科的成立是提升臨床創新與醫療品質的重要一環，未來將持續引進尖端設備與專業人才，強化南部地區醫療韌性，提供民眾更完善的精準診療服務。