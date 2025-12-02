高雄秀傳訪佛光山 關懷長照呼應「三好、三個共好」

高雄秀傳紀念醫院為強化在地合作與長照量能，新任院長傅尹志近日偕同副院長許惠美及團隊一行五人，前往佛光山佛陀紀念館，在禮敬大廳三樓聚賢堂與佛光山住持心保和尚座談，與會者包括佛光山傳燈會副會長覺容法師、岡山講堂住持慧炬法師與佛館副館長永融法師，雙方就高齡化社會下的醫療與長照服務交換意見。(見圖)

高雄秀傳紀念醫院今(二)日說明，該醫院自去年十一月正式營運，是全台首家設於科學園區的醫院；傅尹志院長曾任高雄市立大同醫院院長，提出「與鄉親共好、與人才共好、與生技產業共好」的「三個共好」願景。

傅尹志院長表示，高雄秀傳落腳橋頭科學園區，一端連結園區年輕就業人口，一端照顧周邊鄉親長輩，希望從急性醫療、預防照護到長照銜接都能陪伴在側，「醫院不只是治病的地方，也要成為社區的健康夥伴」。他也指出，佛光山倡導的「三好」與高雄秀傳的「三個共好」相互呼應，未來盼望把專業醫療帶進社區，把人文與心靈關懷帶進醫院，在長照據點、健康講座及身心靈照護方案上發展更具體的合作。

許惠美副院長指出，高雄秀傳自成立以來即把「在地長照與社區健康」視為重要使命，希望結合醫療專業與宗教團體的陪伴與心靈支持，「讓長照不只是照顧身體，也照顧長輩的心」。

心保和尚介紹佛光山傳燈會醫療組、佛光聯合診所及健康檢查等服務，並肯定秀傳醫療體系創辦人黃明和醫師長年在偏鄉興建醫院、照顧在地民眾的理念，形容這是「菩薩發心」的實踐；慧炬法師則分享岡山講堂長照C級巷弄站推動成果，透過多元課程鼓勵長輩走入社區、建立生活圈，讓長照更貼近日常。

座談最後，心保和尚致贈星雲大師二○二六年新春祝福「和諧共生‧馬到成功」及著作《千古跫音聽阿含》與院方結緣。傅尹志院長強調，每次走進佛陀紀念館都能感到心情沉澱，未來高雄秀傳也會在「三個共好」願景下，持續與在地宗教與社福團體合作，從醫療到心靈共同守護長輩與社區健康。