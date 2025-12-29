高雄秀傳醫院「高秀FUN電影」 打造幸福職場

高雄秀傳醫院持續以實際行動關懷員工身心健康，近日於電影院包廳舉辦「高秀FUN電影」活動，邀請員工攜手家屬一同欣賞人氣電影《阿凡達》，在忙碌而高壓的醫療現場之外，高雄秀傳醫院選擇用一場溫柔的電影時光，為員工與家屬按下「慢下來」的鍵，員工牽著孩子的手、家人肩並著肩，共享片刻純粹的歡笑與感動，這份陪伴成為彼此最珍貴的力量，透過親子共享的電影時光，凝聚醫護團隊向心力，展現醫院重視員工與家庭的溫暖企業文化。(見圖)

主辦單位今(廿九)日說明，活動當天，影廳入口特別設置「潘朵拉祝福牆」，員工及家屬紛紛寫下對醫院、同仁與家人的祝福，象徵「告別二○二五、迎向二○二六」的美好期待。現場氣氛溫馨熱絡，笑聲不斷，共吸引近一百三十名員工及眷屬參與，一同沉浸於電影世界，展現高雄秀傳醫院團結、溫暖且充滿人情味的職場文化。

高雄秀傳醫院傅尹志院長表示，員工是醫院最重要、也是最珍貴的資產，該院相信被好好照顧的員工，才能持續守護病人的健康。