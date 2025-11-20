高雄秀傳開院滿週年 正子電腦斷層掃描和達文西手術「雙破百」
〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄秀傳紀念醫院開院屆滿週年，近期同時達成正子電腦斷層掃描(PET-CT)檢查和達文西機器人手術「雙破百」的紀錄，其中，達文西機器人手術婦產科佔85%，包括子宮肌瘤切除、子宮全切除和骨盆重建等，顯示婦科微創手術已成為高雄秀傳醫療特色。
高秀醫院表示，PET-CT成功整合了正子造影(PET)的代謝功能資訊與電腦斷層(CT)的精準解剖影像，此高階影像技術可協助醫師針對多種重大疾病，如癌症、腦神經退化性疾病，以及心臟活力與發炎性疾病，進行更為精確的診斷與個人化治療規劃。
PET-CT的導入大幅提升影像清晰度，同時降低輻射劑量，讓病患在更安全的條件下接受檢查，未來設備更將結合AI人工智慧輔助分析，進一步強化疾病評估與治療決策品質，提供更快速且可靠的診斷依據。
高秀醫院說， PET-CT今年9月啟用後，至今已完成超過百例檢查，南部民眾無需再為高階影像檢查南北奔波，即可獲得國際等級的精準診斷，對於重症患者、幼童和需長期追蹤的癌症病患，更能在最短時間內完成低輻射、高解析度的影像檢查。
除影像醫學領域的亮眼成績，高秀的智慧手術發展同樣快速成長，在微創專案副院長暨達文西召集人張裕醫師帶領下，高秀達文西手術不到一年即突破100例，涵蓋婦產、泌尿、一般外科及胸腔外科，尤其婦產科佔85%。
